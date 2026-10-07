إخماد حريقين في شقتين بالهرم وأكتوبر دون خسائر بشرية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، على حريقين اندلعا داخل شقتين في منطقتي الهرم و 6 أكتوبر، ولم يسفر الحريقان عن أية إصابات أو خسائر في الأرواح.

ففي أكتوبر، تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية ، وعلي الفور انتقلت سيارات الاطفاء إلى المكان، وتم محاصرة النيران والسيطرة على الحريق بالكامل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

فيما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى الهرم، وعلي الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة ، لأقوال شهود العيان وقاطنى الشقة لكشف ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.