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نقابة المرافق تحذر من شائعات زيادة أجور العاملين بالكهرباء
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقابة المرافق تحذر من شائعات زيادة أجور العاملين بالكهرباء

هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للمرافق
هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للمرافق
الديب أبوعلي

ناشدت النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، برئاسة هشام فؤاد رئيس النقابة، العاملين بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، والصفحات غير الرسمية، تحري الدقة والموضوعية قبل نشر أو تداول أي أخبار أو تفاصيل تتعلق بالأجور والحقوق المالية للعاملين بقطاع الكهرباء.

واكدت النقابة في بيان لها، أن تداول أخبار غير دقيقة يمثل أثرًا سلبيًا مباشرًا على العاملين وأسرهم، وعلى استقرار المناخ الوظيفي في مرفق حيوي يمس حياة المواطنين.

وأكدت أنه تم تقديم العديد من المقترحات والطلبات الرسمية إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة، مشيرة إلى أنها تتابع بكل جدية الإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال الساعات القادمة، بما يحقق الاستفادة والعدالة لجميع العاملين بقطاع الكهرباء.

وشددت النقابة، على أنه سيتم الإعلان رسميًا عن أي قرار يتم اعتماده فور صدوره، داعية العاملين إلى عدم الانسياق وراء ما يتم تداوله من أخبار أو تفاصيل غير رسمية بشأن ملف الأجور والحقوق المالية.

زيادة أجور العاملين بالكهرباء 

وأوضحت النقابة، أن هناك توجيهات من الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بسرعة الانتهاء من الدراسات اللازمة في هذا الشأن، مؤكدة أن الملف يحتل صدارة أولويات الوزير، الذي يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية لكافة العاملين بالقطاع والارتقاء بمستواهم المعيشي، بما يسهم في تعزيز بيئة العمل وخلق مناخ ملائم ومحفز للعمل والإنتاج.

ودعت النقابة العاملين إلى إعطاء الفرصة لمتخذي القرار لدراسة المطالب والمقترحات بعناية، معربة عن ثقتها في قدرتهم على تحقيق التوازن المطلوب وتلبية رغبات وتطلعات العاملين، بما يحفظ حقوقهم ويصون كرامتهم.

وشددت النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة على أن حقوق العاملين لا تُدار بالشائعات، وأن ملف الأجور والحقوق المالية لا يقبل الاجتهاد أو التفسير غير المسؤول عبر الصفحات الوهمية أو غير الرسمية.

وأكدت النقابة أنها ستظل مدافعة عن مصالح العاملين وحقوقهم بكل الوسائل المشروعة، انطلاقًا من مسؤوليتها النقابية والقانونية.

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