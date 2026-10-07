قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المتهم في قضية إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية: «مغلطناش وكنا بندافع عن شرفنا»
القاهرة الإخبارية: بن غفير سلّح المستوطنين لمواصلة الهجمات على الفلسطينيين
اللواء طيار حسن راشد لـ "صدى البلد": حرب أكتوبر ملحمة وطنية أعادت لمصر أرضها وكرامتها
كيف ودع نجوم الأرجنتين ليونيل ميسي في ليلة «الوداع الكبير»؟
رئيس جامعة الأزهر: التعليم أحد أهم جسور التواصل مع شعوب أفريقيا
12 لاعبا يغيبون عن قائمة الأهلي لمواجهة بترول أسيوط في كأس عاصمة مصر
قائد القوات الجوية الأسبق يكشف دور طيران الاستطلاع في حرب أكتوبر
ليه فلوس ياخدها.. شوبير يحذر الزمالك من أزمة مستحقات حسام عبدالمجيد
مي عبد الحميد: أكثر من 50% من مستفيدي "سكن لكل المصريين" يتعاملون مع البنوك لأول مرة
شوبير عن غياب رضا سليم: هل مفيش قناعات من عموتة باللاعب؟
أوهم ضحايا بقدرته على إلحاق ذويهم بالكليات العسكرية.. القبض على نصاب بالقاهرة
وزيرة الإسكان تعتمد تحديث معايير تصميم المستشفيات والمنشآت الصحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

2 نوفمبر.. تأجيل محاكمة رجل أعمال وموظفين بمحكمة النقض في قضية رشوة

رشوة
رشوة
رامي المهدي

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة رجل أعمال، و3 موظفين بمحكمة النقض، في اتهامهم بقضية رشوة وإفشاء أسرار طعن منظور أمام إحدى دوائر المحكمة، إلى جلسة 2 نوفمبر.

تضمن أمر الإحالة اتهام 4 متهمين في القضية، حيث نسبت النيابة إلى المتهمين الأول والثاني، وهما أمينا سر بإحدى دوائر محكمة النقض، طلب وأخذ مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة، مقابل الإخلال بواجبات وظيفتهما وإفشاء أسرار طعن، من بينها مسودة الحكم.

كما أسندت النيابة إلى المتهم الرابع، الذي يعمل أمين سر بإحدى دوائر المحكمة، التوسط في طلب وتقديم الرشوة، بينما اتُهم المتهم الثالث بتقديم العطايا والمبالغ المالية للموظفين العموميين.

وبحسب التحقيقات، بلغت قيمة الرشوة محل الاتهام 100 ألف جنيه، مقابل الحصول على معلومات وأسرار متعلقة بالطعن محل نظر المحكمة.

محكمة جنايات القاهرة التجمع رشوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

تجاوز الـ 5200 جنيهًا.. سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 7-10-2026

الدولار

عقب تراجعه .. أعلى سعر لصرف الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 7 أكتوبر

الدواجن

ارتفاعات متتالية .. صعود جديد بأسعار الدواجن البيضاء في الأسواق

أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026

بعد ارتفاعه أمس.. إلى أين وصلت أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء في مصر؟

الذهب

تجاوز الـ 49 ألف جنيه .. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

تصدير البيض لألمانيا

لأول مرة في تاريخها .. مصر تتفاوض لبدء تصدير البيض البلدي إلى ألمانيا

مطار عدن الدولي

إلغاء هبوط رحلة قادمة من القاهرة.. «النقل اليمنية»: إخلاء مطار عدن ونقل طائرتين بعد هجوم حوثي

الأهلي

ناقد رياضي يكشف خطة الأهلي قبل «القمة».. ومفاجآت في صفقات يناير

ترشيحاتنا

حمزة عبد الكريم

قفزة صادمة في قيمة حمزة عبد الكريم.. ماذا حدث لمهاجم برشلونة في 4 أشهر؟

إبل عمر

إبل عمر.. حكاية ثروة تمشي على أربع وسر السعر الذي حير الجميع

5 عادات يومية تهدد عمر الغسالة الأوتوماتيك.. تجنبي هذه الأخطاء

5 عادات يومية تهدد عمر الغسالة الأوتوماتيك.. تجنبي هذه الأخطاء

بالصور

عوض تبحث إنشاء ذاكرة مؤسسية للتنمية المحلية وجهازي شئون البيئة والمخلفات

منال عوض تبحث مع مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنشاء ذاكرة مؤسسية للوزارة وجهازي شئون البيئة والمخلفات
منال عوض تبحث مع مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنشاء ذاكرة مؤسسية للوزارة وجهازي شئون البيئة والمخلفات
منال عوض تبحث مع مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنشاء ذاكرة مؤسسية للوزارة وجهازي شئون البيئة والمخلفات

ريحة القلي مالية البيت؟ حيلة بسيطة تقللها من أول دقيقة

ريحة القلي مالية البيت؟ حيلة بسيطة تقللها من أول دقيقة
ريحة القلي مالية البيت؟ حيلة بسيطة تقللها من أول دقيقة
ريحة القلي مالية البيت؟ حيلة بسيطة تقللها من أول دقيقة

ريحة الغسيل وحشة؟ 5 أخطاء في الغسالة قد تكون السبب

ريحة الغسيل وحشة؟ 5 أخطاء في الغسالة قد تكون السبب
ريحة الغسيل وحشة؟ 5 أخطاء في الغسالة قد تكون السبب
ريحة الغسيل وحشة؟ 5 أخطاء في الغسالة قد تكون السبب

استغنى عن الصينية والفرن.. طريقة عمل كوسة بالحلة

طريقة عمل كوسة بالحلة
طريقة عمل كوسة بالحلة
طريقة عمل كوسة بالحلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر.. عبور المستحيل

المزيد