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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحر الأحمر يوجه بتوفير العلاج وسماعة لإحدى الحالات خلال اللقاء الجماهيري

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

وجّه الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، مديريتي الصحة والتضامن الاجتماعي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير العلاج وسماعة لإحدى الحالات، ومتابعة الحالة حتى استكمال الإجراءات، وذلك خلال اللقاء الدوري للمواطنين الذي عقده المحافظ لبحث مطالبهم وشكاواهم.

وشهد اللقاء حضور نائب المحافظ، والسكرتير العام، ورئيس مدينة رأس غارب، ومدير مديرية الشؤون الصحية، ومدير فرع هيئة التأمين الصحي، ومدير مكتب المحافظ، وعدد من مسؤولي الجهات التنفيذية المعنية.

العلاج والسماعة على رأس المطالب

واستعرض اللقاء عددًا من الطلبات في قطاعات مختلفة، من بينها الصحة والإسكان وإجراءات التنازل وتغيير النشاط، حيث ناقش المحافظ مع المسؤولين الموقف التنفيذي لكل طلب والإجراءات المطلوبة للتعامل معه.

وفي الجانب الصحي، عُرض طلب لتوفير العلاج لإحدى الحالات، إلى جانب طلب آخر لتوفير سماعة، ووجّه المحافظ الجهات المختصة بالتنسيق وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، مع متابعة الحالة حتى الانتهاء من الإجراءات المطلوبة.

بحث طلبات الإسكان والتنازل وتغيير النشاط

كما ناقش اللقاء طلبًا لتوفير وحدة سكنية، ووجّه المحافظ بإحالته إلى الجهات المختصة لدراسته وفق القواعد والضوابط المنظمة.

وتناول اللقاء كذلك طلبًا بشأن استمرار إجراءات التنازل، وآخر متعلق بتغيير النشاط، حيث جرى توجيه الجهات المختصة بفحص كل طلب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه.

توجيهات بسرعة فحص الطلبات

وشدد البرقي على ضرورة سرعة فحص الطلبات التي تُعرض خلال اللقاءات الجماهيرية، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة في الحالات التي تتطلب تدخل أكثر من جهة، ومتابعة الإجراءات وإفادة المواطنين بما يتم اتخاذه بشأن طلباتهم.

وأكد أهمية سرعة التعامل مع الحالات الصحية والإنسانية التي تستدعي تدخلًا عاجلًا، إلى جانب دراسة باقي الطلبات في ضوء القواعد القانونية والإمكانات المتاحة.

وتواصل إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة استقبال الطلبات وتحديد مواعيد اللقاءات والتنسيق مع الجهات التنفيذية والمديريات المختصة، إلى جانب متابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها بشأن مطالب المواطنين.

البحر الأحمر محافظ البحر الأحمر الشؤون الصحية الصحة والإسكان محافظة البحر الأحمر

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