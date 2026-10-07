وزير الخارجية الامريكى: إيران أهدرت فرصاً متعددة للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، إن إيران لم تستفد من "فرص متعددة" للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي، في وقت لا تزال فيه المفاوضات بين واشنطن وطهران لإنهاء الصراع المستمر منذ سبعة أشهر متعثرة.

وأضاف روبيو، خلال زيارته الحالية إلى اليونان، أن إيران "فشلت في اغتنام فرص متعددة للتوصل إلى اتفاق معنا بشأن برنامجها النووي"، في إشارة إلى استمرار الخلاف بين الجانبين حول مستقبل الأنشطة النووية الإيرانية.

وتتمسك الولايات المتحدة بتقليص القدرات النووية الإيرانية كأحد الشروط الرئيسية لأي اتفاق ينهي الصراع، فيما لم تسفر المساعي الدبلوماسية حتى الآن عن تسوية دائمة.

وتأتي تصريحات روبيو بعد أن قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، في تصريحات صحفية هذا الأسبوع، إن أي اتفاق لإنهاء الصراع يجب أن يتضمن التزاماً إيرانياً بخفض «ذي مغزى» لقدرات تخصيب اليورانيوم، مؤكداً أن القيود القابلة للتحقق على البرنامج النووي تمثل مطلباً أساسياً لواشنطن.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد نفى الأسبوع الماضي تقارير تحدثت عن عرضه تخفيف العقوبات المفروضة على طهران مقابل تنازلات تتعلق ببرنامجها النووي، وسط استمرار الخلاف حول شروط استئناف المفاوضات والتوصل إلى اتفاق.

وتأتي تصريحات روبيو خلال جولته الحالية لعدد من دول فى حلف الناتو، والتي تشمل أيسلندا واليونان والبرتغال، وتركز على قضايا الأمن والدفاع والتعاون الاقتصادي.