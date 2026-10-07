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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

توفير سكن مؤقت ودعم تعليمي واجتماعي وصحي للأسر بعقاري الإسكندرية

محافظ الإسكندرية يلتقي المتضررين من عقار لامبروزو
محافظ الإسكندرية يلتقي المتضررين من عقار لامبروزو
أحمد بسيوني

تفقد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم عقار لامبروزو بنطاق حي وسط، وعقار شارع المازني بنطاق حي غرب، لمتابعة الموقف ميدانيًا والوقوف على آخر مستجدات الإجراءات الفنية والهندسية المتخذة للتعامل مع العقارين، والتأكد من تنفيذ كافة تدابير التأمين والسلامة، بالتوازي مع متابعة أوجه الدعم والرعاية المقدمة للأسر المتضررة.

 

المحافظ يلتقي بالأسر المتضررة من العقارين

وخلال جولته، التقى محافظ الإسكندرية الأسر المتضررة من العقارين، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، وطمأنهم على استمرار المحافظة في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم، مؤكدًا أن التعامل مع تداعيات الموقف لا يقتصر على الإجراءات الفنية والهندسية فقط، وإنما يضع البعد الإنساني والاجتماعي للأسر والحفاظ على استقرارها وممتلكاتها في مقدمة الأولويات.

واستعرض المحافظ أمام الأسر الإجراءات التي اتخذتها المحافظة للتخفيف من تداعيات الأزمة، وفي مقدمتها توفير سكن مؤقت للأسر المتضررة، ودراسة الحالات والاحتياجات الاجتماعية لكل أسرة، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة، إلى جانب تقديم الدعم لأبناء الأسر من الطلاب من خلال توفير الكتب وتحمل المصروفات الدراسية، بما يضمن عدم تأثر انتظامهم في العملية التعليمية بالظروف الاستثنائية التي تمر بها أسرهم.

كما أكد المحافظ للأهالي أن المحافظة تبذل أقصى الجهود الممكنة للحفاظ على منقولاتهم وممتلكاتهم، والعمل على تمكين السكان من استردادها متى سمحت الحالة الفنية للعقارات بذلك، وفي ضوء تقديرات اللجان الهندسية المختصة واشتراطات السلامة، مؤكدًا أن الحفاظ على الممتلكات يأتي جنبًا إلى جنب مع عدم تعريض حياة أي مواطن للخطر.

وشدد المهندس/ أيمن عطية على استمرار التواصل المباشر مع الأسر المتضررة ومتابعة احتياجاتهم أولًا بأول، موجّهًا جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بسرعة التعامل مع أية مطالب أو احتياجات إنسانية أو اجتماعية أو صحية أو تعليمية، والعمل على تخفيف الأعباء المترتبة على إخلائهم من مساكنهم.

وأكد محافظ الإسكندرية أن التعامل مع العقارين يتم من خلال مسارين متوازيين ومتكاملين؛ مسار فني وهندسي لدرء الخطورة والحفاظ على الأرواح والممتلكات وتأمين العقارات المجاورة، ومسار إنساني واجتماعي لمساندة الأسر المتضررة وتوفير احتياجاتها الأساسية خلال هذه الظروف الاستثنائية.

وفيما يتعلق بعقار لامبروزو بحي وسط، تابع المحافظ الإجراءات الفنية الجارية لتخفيف الأحمال بصورة تدريجية وآمنة، تحت إشراف اللجنة الهندسية المشكلة برئاسة الأستاذ الدكتور/ محمود التوني، أستاذ الخرسانة بكلية الهندسة – جامعة الإسكندرية، مع الالتزام الكامل بالتوصيات الفنية واشتراطات السلامة.

كما وجّه بالاستفادة من مراحل تخفيف الأحمال – متى سمحت الحالة الفنية ووفقًا لتقديرات اللجنة الهندسية – في إتاحة الفرصة للأهالي لإخراج منقولاتهم وأثاثهم من الأدوار من الأول وحتى السادس، بما يسهم في الحفاظ على ممتلكاتهم قدر الإمكان ودون تعريض سلامتهم للخطر.

وفيما يتعلق بعقار شارع المازني بحي غرب، تابع المحافظ استمرار أعمال الإزالة التي تنفذها شركة المقاولون العرب، بالتوازي مع أعمال التدعيم والصلب اللازمة لتأمين مراحل التنفيذ، وذلك وفقًا للتوصيات الصادرة عن اللجنة الهندسية العليا المشكلة بقرار رئيس جامعة الإسكندرية، والتي تضم نخبة من أساتذة الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة.

ووجّه المحافظ بضرورة الالتزام الدقيق بالتسلسل الفني لأعمال الإزالة والتدعيم، وعدم اتخاذ أي خطوة تنفيذية إلا وفقًا لتقديرات وتوصيات اللجنة الهندسية، وبما يراعي طبيعة الموقع والكثافة العمرانية والعقارات المحيطة، ويحقق أعلى درجات الأمان للمواطنين وفرق العمل.

كما تستمر قوات الحماية المدنية في التواجد بمواقع العمل لتأمين النطاق المحيط ومنع الاقتراب من مناطق الخطورة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية المواطنين وفرق العمل والعقارات المجاورة.

وفي السياق ذاته، يتولى مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسكندرية المتابعة اللحظية للموقف على مدار الساعة، والتنسيق المباشر مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء، لمتابعة تطورات الأعمال أولًا بأول، وتنسيق جهود جميع الجهات المعنية وتوفير ما يلزم من دعم فني ولوجستي.

وأكد المهندس/ أيمن عطية أن سلامة المواطن وكرامته والحفاظ على أسرته وممتلكاته تمثل أولوية لا تنفصل عن الإجراءات الهندسية والفنية، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق بين جميع الجهات حتى الانتهاء من التعامل الآمن مع العقارين، مع مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للأسر المتضررة وتخفيف الأعباء عنها حتى تجاوز تداعيات الأزمة.

الإسكندرية عقار لا مبروزو المازني المحافظ

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