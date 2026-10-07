روبيو: إيران فقدت السيطرة الكاملة على مضيق هرمز

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو "إن إيران فقدت السيطرة الكاملة على مضيق هرمز" مضيفًا "أن الاقتصاد الإيراني يشهد انهيارًا حرًا كاملًا".

وتابع روبيو للصحفيين خلال زيارة إلى أثينا، وفقا لشبكة سي بي اس الأمريكية: "مضيق هرمز مفتوح. وهناك الآن كميات من النفط تتدفق عبره تكاد تكون مماثلة لما كانت عليه قبل اندلاع هذا الصراع. ولذلك فقدوا السيطرة الكاملة على المضيق".

وأشار إلى أن الاقتصاد الإيراني، نتيجة العقوبات على وشك الوصول إلى مرحلة لم تبلغها سوى دول قليلة في العالم.. مضيفا "لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي، الأمر بسيط، انتهى" لافتا إلى أن أي اتفاق تقبله إيران ويكون مقبولًا للولايات المتحدة يجب أن يضمن عدم امتلاك إيران سلاحًا نوويًا على الإطلاق.

وأشار إلى أن ما كانت إيران تحاول القيام به هو بناء قدرات عسكرية تقليدية هائلة إلى حد يجعلها بمنأى عن المساس بها.