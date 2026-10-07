وزير الخارجية البولندي يشارك في قمة "جي-زيرو" بلندن لبحث التجارة والأمن والعلاقات عبر الأطلسي

يقوم وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي غدا الخميس بزيارة إلى المملكة المتحدة لحضور مؤتمر حول التجارة والتكنولوجيا والدفاع والأمن الدولي، وذلك حسبما أعلنت وزارة الخارجية.

وقالت الوزارة - حسبما نقل راديو بولندا في نسخته الإنجليزية اليوم الأربعاء - إنه من المقرر أن يبحث المشاركون في القمة المعروفة باسم "جي-زيرو" عددا من القضايا أبرزها المشهد السياسي والاقتصادي والاستراتيجي المتغير حول العالم، إلى جانب التركيز على آفاق العلاقات عبر الأطلسي وأمن الطاقة والتجارة العالمية.

يشار إلى أن قمة "جي-زيرو" هي سلسلة من المؤتمرات التي تنظمها مجموعة بورصة لندن ومجموعة أوراسيا.

ومن المتوقع أن تجمع قمة لندن هذا العام كبار المسئولين الحكوميين والمديرين التنفيذيين في قطاع الأعمال، وممثلي القطاع المالي؛ لمناقشة التطورات الجيوسياسية التي تشكل ملامح الأسواق العالمية.