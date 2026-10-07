استطلاع لـ«دويتشه بنك»: ارتفاع الفائدة والعوائد أكبر تهديد للنمو العالمي وآسيا الأكثر استقراراً

أظهر استطلاع أجراه «دويتشه بنك»، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع أسعار الفائدة وعوائد السندات يمثل أكبر تهديد للنمو الاقتصادي العالمي من وجهة نظر المستثمرين الأثرياء والمكاتب العائلية، فيما اعتبرت أغلبية كبيرة أن آسيا ستكون المنطقة الأكثر استقراراً جيوسياسياً خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.

وأُجري الاستطلاع خلال منتدى المكاتب العائلية للأسواق الناشئة 2026 التابع للبنك في سنغافورة، والذي شارك فيه نحو 200 مكتب عائلي ومستثمر من أصحاب الثروات.

وقال 37 بالمائة من المكاتب العائلية التي شملها الاستطلاع إن أسعار الفائدة والعوائد تمثل الخطر الأكبر على النمو العالمي، تليها مخاطر التضخم بنسبة 23 بالمائة، ثم المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بنسبة 17 بالمائة.

وفيما يتعلق بالاستقرار الجيوسياسي، رأى 73 بالمائة من المشاركين أن آسيا ستكون المنطقة الأكثر استقراراً خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، مقارنة بـ14% للولايات المتحدة، و6% لبريطانيا وأوروبا، و4% لأمريكا اللاتينية، و2% للشرق الأوسط.

وقال ماركو باجليارا، رئيس الأسواق الناشئة في الخدمات المصرفية الخاصة لدى «دويتشه بنك»، إن العائلات الدولية ومكاتبها تبحث بصورة متزايدة عن الاستقرار واستراتيجيات الحد من المخاطر والقدرة على الاتصال بالأسواق العالمية، مضيفاً أن سنغافورة برزت كواحدة من الوجهات المفضلة كمركز عالمي لإدارة الثروات.

ويقدم «دويتشه بنك» خدمات إدارة الثروات عبر 14 مركزاً حول العالم، فيما بلغت الأصول التي يديرها قطاع الخدمات المصرفية الخاصة لديه 732 مليار يورو، ما يعادل نحو 819.8 مليار دولار، حتى نهاية يونيو الماضي.