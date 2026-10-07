سواريز لميسي: شكرًا على كل شيء.. سأظل ممتنًا إلى الأبد

وجه الأوروجوياني لويس سواريز، نجم إنتر ميامي الأمريكي، رسالة مؤثرة إلى صديقه الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، بعد وداعه للمنتخب الوطني، مشيدًا بما قدمه طوال مسيرته والإنجازات التاريخية التي حققها.

وكتب سواريز عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»: «يا ليو، اليوم تودّع منتخب الأرجنتين وأنت تترك خلفك إرثًا استثنائيًا من الأرقام القياسية والإنجازات واللحظات التي ستظل خالدة في ذاكرة الجميع».

وأضاف: «لقد كتبت التاريخ في كرة القدم بأمريكا الجنوبية والعالم، وتركت بصمتك في كل مكان لعبت فيه، لكن الأهم أنك كنت دائمًا تحترم منافسيك، وهذا ما يجعلك أكبر من مجرد لاعب عظيم».

وتابع سواريز رسالته قائلًا: «أهنئك على كل ما حققته، لأنك لم تتوقف يومًا عن المحاولة، وأثبت لنا أن الأحلام يمكن أن تصبح حقيقة عندما نؤمن بها ونسعى لتحقيقها».

وأكمل: «أنت قدوة داخل الملعب، لكنك أيضًا مثال رائع كإنسان وزميل وصديق».

واختتم سواريز رسالته إلى ميسي قائلًا: «شكرًا لك على كل شيء.. سأظل ممتنًا إلى الأبد لأنني عشت هذه الحقبة وشاركتها معك. أحبك كثيرًا».

وتأتي رسالة سواريز في ظل الحديث عن مستقبل ميسي مع منتخب الأرجنتين، بعد المسيرة التاريخية التي قاد خلالها «التانجو» لتحقيق العديد من الألقاب والإنجازات، أبرزها التتويج بكأس العالم 2022 وكوبا أمريكا.