وسط أجواء مشحونة .. شرطي فرنسي يفاجئ المحتجين برقصة في الشارع

في مشهد غير معتاد وسط أجواء الاحتجاجات، خطف شرطي فرنسي الأنظار بعدما فاجأ المتظاهرين بالرقص في الشارع، في لقطة سرعان ما لاقت تفاعلًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع فيديو متداول الشرطي وهو يؤدي حركات راقصة أمام المحتجين، بينما تجمع عدد من المتظاهرين حوله وسط أجواء بدت مختلفة للحظات عن حالة الغضب والتوتر المصاحبة للاحتجاجات.

وأثارت اللقطة اهتمام المتابعين، خاصة مع التناقض بين المشهد الراقص وطبيعة الاحتجاجات، لتتحول الواقعة إلى واحدة من أبرز اللقطات المتداولة من المظاهرات.

وانقسمت ردود الفعل على المشهد بين من اعتبره محاولة لتخفيف حدة التوتر والتقارب مع المتظاهرين، وبين من رأى أن توقيت الرقصة كان مفاجئًا في ظل أجواء الاحتجاج



