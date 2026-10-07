قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طقس الأيام القادمة.. أجواء خريفية وأمطار رعدية تضرب عدة مناطق
حصار مشدد وحظر تجوال يطوقان 7 قرى شمال غرب القدس المحتلة.. تفاصيل
جوتيريش يلتقي قائد الجيش الباكستاني لبحث أمن المنطقة ومكافحة الإرهاب
كأس عاصمة مصر .. بيراميدز يتفوق على القناة بهدفين في الشوط الأول
روسيا تحذر من معلومات كاذبة بعد تقارير عن إصابة ثانية بالطاعون
لو بتتابع نشاط الرئيس السيسي.. اعرف فارق التوقيت بين القاهرة وسول والساعة كام في كوريا دلوقتي؟
الطاعون البرتقالي.. تمثال ذهبي لترامب عاريا يثير الجدل داخل البرلمان الأوروبي
قطع المياه عن بعض مناطق الهرم بالجيزة.. الجمعة
سعر سبيكة الذهب 10 جرامات في مصر اليوم.. أسعار السبائك الآن
برئاسة زاهر جبارين.. وفد حماس يتوجه إلى القاهرة
النيابة تكشف أدلة تورّط صحفيي " متصدقش" في التواصل مع قيادات إرهابية
أطباء بلا حدود: الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان تتواصل رغم وقف إطلاق النار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وسط أجواء مشحونة .. شرطي فرنسي يفاجئ المحتجين برقصة في الشارع

رقصة مفاجئة
رقصة مفاجئة
ملك ريان

في مشهد غير معتاد وسط أجواء الاحتجاجات، خطف شرطي فرنسي الأنظار بعدما فاجأ المتظاهرين بالرقص في الشارع، في لقطة سرعان ما لاقت تفاعلًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع فيديو متداول الشرطي وهو يؤدي حركات راقصة أمام المحتجين، بينما تجمع عدد من المتظاهرين حوله وسط أجواء بدت مختلفة للحظات عن حالة الغضب والتوتر المصاحبة للاحتجاجات.

وأثارت اللقطة اهتمام المتابعين، خاصة مع التناقض بين المشهد الراقص وطبيعة الاحتجاجات، لتتحول الواقعة إلى واحدة من أبرز اللقطات المتداولة من المظاهرات.

وانقسمت ردود الفعل على المشهد بين من اعتبره محاولة لتخفيف حدة التوتر والتقارب مع المتظاهرين، وبين من رأى أن توقيت الرقصة كان مفاجئًا في ظل أجواء الاحتجاج


 

فرنسا عاجل عواجل احتجاجات فرنسا شرطي فرنسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إقليم تيجراي

إثيوبيا على حافة الانفجار.. قوات إريترية تنتشر في شمال إقليم تيجراي

مشغولات ذهبية

تجاوز الـ 5200 جنيهًا.. سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 7-10-2026

نصر إبراهيم

وفاة نصر إبراهيم لاعب الزمالك السابق

أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026

بعد ارتفاعه أمس.. إلى أين وصلت أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء في مصر؟

الأهلي

ناقد رياضي يكشف خطة الأهلي قبل «القمة».. ومفاجآت في صفقات يناير

تراجع أسعار الذهب في مصر مع بداية حركة البيع والشراء اليوم الأربعاء

خسارة جديدة لعيار 21.. تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

حسام عبد المجيد

الزمالك يتلقى إخطارًا بسبب مستحقات حسام عبد المجيد.. ووكيله يكشف التفاصيل

أرشيفية

ظاهرة جوية تضرب السعودية.. والأرصاد تحذر الجميع

ترشيحاتنا

تطبيق التوقيت الشتوي 2026

متى يتم تغيير الساعة؟.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر

أكشاك القاهرة

بـ 50 ألف جنيه.. خطوات واشتراطات أكشاك القاهرة المرخصة

الازهر الشريف

حفظ المصحف والتلاوة.. طريقة وشروط التقديم في رواق القرآن 2026 بالأزهر

بالصور

احتفالية فنية كبرى فى عيد الأوبرا الـ38 على المسرح الكبير

احتفالات دار الأوبرا
احتفالات دار الأوبرا
احتفالات دار الأوبرا

بدون مكياج.. حورية فرغلى فى أحدث ظهور لها

حورية فرغلى فى احدث ظهور لها
حورية فرغلى فى احدث ظهور لها
حورية فرغلى فى احدث ظهور لها

روجينا تثير الجدل بإطلالة ملفتة فى آخر ظهور لها

روجينا تثير الجدل بإطلالة ملفتة فى اخر ظهور لها
روجينا تثير الجدل بإطلالة ملفتة فى اخر ظهور لها
روجينا تثير الجدل بإطلالة ملفتة فى اخر ظهور لها

أعراض تكشف وجود نقص بالكالسيوم.. استشاري يوضح

أعراض إذا ظهرت عليك قد تكشف نقص الكالسيوم.. طبيب يوضح
أعراض إذا ظهرت عليك قد تكشف نقص الكالسيوم.. طبيب يوضح
أعراض إذا ظهرت عليك قد تكشف نقص الكالسيوم.. طبيب يوضح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد