ميلوني: الاتحاد الأوروبي مهتم بطلبنا للحصول على مرونة إضافية في الميزانية لمواجهة التضخم

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي يبدي اهتمامًا بطلب إيطاليا بالحصول على مرونة إضافية في قواعد الميزانية لمواجهة الضغوط الناتجة عن الارتفاع الحاد في معدلات التضخم.

وأضافت ميلوني، في تصريحات أدلت بها عقب قمة دول جنوب الاتحاد الأوروبي (ميد 9) المنعقدة في مدينة سبليت الكرواتية، أن "بطبيعة الحال، لا يزال أمام هذا النقاش طريق طويل، حيث إن التوصل إلى مثل هذه الحلول يتطلب إيجاد أرضية مشتركة بين المفوضية (الأوروبية) والدول الأعضاء والمجلس، لكن هناك بالتأكيد استعدادًا للاستماع"، حسبما أوردت وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية.

وأوضحت أنها أتيحت لها الفرصة لمناقشة الأمر مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مشيرةً إلى أن هذه المسألة لم تثرها إيطاليا وحدها —فقد أثارتها اليونان أيضًا على سبيل المثال.

ووجهت رئيسة الوزراء الإيطالية رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، مطلع الشهر الجاري، طالبت فيها بمنح الدول الأعضاء مرونة أكبر في قواعد الميزانية الأوروبية لمواجهة تداعيات ارتفاع التضخم وأزمة الطاقة المرتبطة بالحرب الإيرانية، لافتةً إلى أن تأثير التضخم على المالية العامة، مقارنة بمعدلات التضخم المتوقعة، يمثل تحديًا لجميع دول الاتحاد الأوروبي، مؤكدةً انعكاساته على بنود مثل المعاشات وإعانات الأطفال.