العميد عبده مجلي: معارك هجومية مضادة في تعز تكبد الحوثيين خسائر وتجبرهم على الفرار

قال العميد الركن عبده مجلي، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن القوات المسلحة والمقاومة في محافظة تعز تواصل معارك هجومية مضادة ضد مليشيات الحوثي، وتمكنت من استعادة العديد من المناطق المهمة، خاصة في مديرية جبل حبشي، مشيرًا إلى أن المعارك كبدت الحوثيين خسائر وأجبرتهم على الفرار من عدد من المناطق التي توغلوا فيها.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية داليا أبو عميرة، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن المعارك ما زالت مستمرة، مع استعادة مواقع حاكمة في الكدحة بمديرية المعافر، والأقروض، إلى جانب تحرير جبال المنظرة والأشاريف وذيبان في حيفان جنوب تعز.

وأوضح أن القوات اليمنية ألقت القبض على عدد من عناصر مليشيات الحوثي، واستعادت كميات من الأسلحة والذخائر، مشيرًا إلى أن استهداف تعز يرتبط بأهمية جبالها العالية التي يسعى الحوثيين للسيطرة عليها بهدف إقامة قواعد صاروخية لإطلاقها على مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وتنفيذ الأجندة الإيرانية في المنطقة، بما يجعل مضيق باب المندب شبيهًا بمضيق هرمز.

وأشار إلى أن مقاتلي القوات المسلحة ودرع الوطن نفذوا خلال اليومين الماضيين عمليات هجومية أسفرت عن استعادة عدد من المناطق الحيوية، خاصة مديرية ذباب بالكامل، وباب المندب، وجزيرة ميون الواقعة في قلب باب المندب.

تكبيدها خسائر كبيرة

وذكر، أن العمليات جرت بمتابعة ودعم وإسناد من التحالف العربي، الذي نفذ طيرانه غارات على أوكار وتعزيزات مليشيات الحوثي، ما أدى إلى تكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

