على طريقة خالتي أطاطا.. القبض على المتهمة بقضم أذن محامي المنوفية وإصابة زوجته

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تعدي إحدى السيدات على شخص وزوجته وإحداث إصابتهما بمحافظة المنوفية.

كواليس الواقعة

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 6 من الشهر الجاري، تلقى مركز شرطة قويسنا بلاغًا بوقوع مشاجرة بدائرة المركز بين طرف أول، إحدى السيدات، وطرف ثان، سيدة أخرى، مقيمتين بدائرة المركز، وذلك على خلفية خلافات بينهما حول أولوية استقلال إحدى سيارات الأجرة.

وخلال المشاجرة، قامت المتهمة بالتعدي على السيدة بالضرب، ما أسفر عن إصابتها بكدمات وسحجات بالوجه.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية، تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، حيث توجه زوج السيدة المصابة، وهو محام، من تلقاء نفسه إلى مقر النيابة، واتهم المشكو في حقها بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بقطع في الأذن.