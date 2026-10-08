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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

من داخل مجمع الكوارتز.. رحلة تعظيم القيمة المضافة للثروات المصرية

مجمع الكوارتز
مجمع الكوارتز
محمود محسن

في إطار الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة، تقدم الإعلامية رانيا هاشم حلقة خاصة من برنامج «البعد الرابع» على شاشة Extra News، تسلط خلالها الضوء على مجمع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، باعتباره أحد المشروعات الصناعية التي تعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، ودعم التصنيع المحلي والقيمة المضافة.

وتنتقل كاميرا «البعد الرابع» إلى داخل مجمع الكوارتز بالعين السخنة، للتعرف عن قرب على مراحل العمل والإنتاج، والتكنولوجيا المستخدمة، وأهمية المشروع في دعم الصناعات المرتبطة بالكوارتز، بما يفتح آفاقًا أوسع أمام التصنيع والتصدير وتعزيز تنافسية المنتج المصري.

وتأتي الحلقة في توقيت يتزامن مع احتفالات مصر بانتصارات أكتوبر، لتقدم قراءة خاصة لفكرة الإنجاز الوطني الممتد من معركة البناء إلى معركة التنمية والإنتاج، من خلال نموذج صناعي يستهدف تحويل الموارد المصرية إلى منتجات ذات قيمة مضافة، بدلًا من الاكتفاء بتصديرها في صورتها الخام.

وتتناول الحلقة كذلك أهمية قطاع التعدين في دعم الاقتصاد الوطني، في ضوء الاهتمام المتزايد بتطوير الصناعات التعدينية، وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، وربطها بالصناعة والاستثمار والتصدير.

وأكدت الإعلامية رانيا هاشم أن اختيار مجمع الكوارتز موضوعًا للحلقة يأتي ضمن توجه برنامج «البعد الرابع» لتقديم نماذج واقعية للمشروعات والملفات التي تمس مستقبل الاقتصاد المصري، ووضع المشاهد أمام تفاصيل التجربة من موقعها، بعيدًا عن الاكتفاء بالصورة العامة أو الأرقام.

مجمع الكوارتز

وتسعى الحلقة إلى الإجابة عن عدد من التساؤلات، من بينها: كيف يتحول الخام المصري إلى منتج صناعي ذي قيمة مضافة؟ وما الفرص التي يتيحها مجمع الكوارتز أمام الصناعات المختلفة؟ وكيف يمكن أن يسهم تطوير التعدين والتصنيع في زيادة فرص التصدير ودعم الاقتصاد المصري؟

انتصارات أكتوبر رانيا هاشم الكوارتز المشروعات الصناعية الموارد الطبيعية

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