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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد بيبو يكشف حقيقة ضم كباكا في يناير وتفاوض الأهلي مع عمر خضر

بييو
بييو
ميرنا محمود

أكد خالد بيبو، مدير الكرة بنادي زد، أن الفريق يستهدف تحقيق نتائج قوية خلال الموسم الحالي، مشيرًا إلى أهمية جميع المباريات التي يخوضها الفريق، خاصة مع مشاركته في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال بيبو، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "كل المباريات بالنسبة لزد مهمة، وهدفنا تحقيق نتائج جيدة في الموسم الحالي، خاصة أننا في الموسم الماضي حققنا نتائج كويسة، ونشارك الموسم الحالي في الكونفدرالية".

وأضاف: "عايزين نكمل الموسم الحالي على نتائج الموسم الماضي، وعندنا ضغط مباريات في الفترة القادمة، ومحتاجين نحقق أفضل النتائج قبل مواجهة دور الـ32 في الكونفدرالية".

وتابع: "عزام يونايتد مريح منذ فترة، وكان عنده مباراة في الدوري تم تأجيلها يوم 12، وبالتالي عنده أفضلية من ناحية الاستعداد".

وعن إمكانيةضم كباكا من الأهلي في يناير المقبل، قال: "حتى الآن لا يوجد حديث عن عودة كباكا من الأهلي على سبيل الإعارة في يناير، ولو فيه حاجة هتكون عن طريق الإدارة".

وأشاد بيبو بإمكانيات اللاعب قائلًا: "كباكا يعتبر ابني، لأنني كنت من ضمنه إلى الأهلي، وهو لاعب مميز، ويجيد اللعب أمام المرمى وتغيير طريقة اللعب، ويلعب في أكثر من مركز، وعنده مرونة تكتيكية، وبالتأكيد ستؤثر كثرة مشاركاته في مستواه بشكل إيجابي".

وعن عمر خضر، أوضح: "عمر لم يشارك منذ فترة، لذلك يشارك حاليًا بشكل تدريجي، وغير صحيح وجود مفاوضات من الأهلي لضمه، وهو يتدرب مع الفريق بشكل طبيعي ويتم تجهيزه حاليًا".

واختتم خالد بيبو تصريحاته قائلًا: "زد يضم العديد من اللاعبين المميزين، خاصة في الخط الهجومي، ومن الصعب أن يشاركوا جميعًا، وطبيعي إن مش كل الناس هتلعب".

خالد بيبو زد الكونفدرالية الأفريقية بطولة الكونفدرالية الأفريقية

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