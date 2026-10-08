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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سنتكوم تنفي إغلاق مضيق هرمز وتؤكد استمرار حركة الملاحة

الحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني

نفت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، اليوم الخميس، صحة ادعاءات صادرة عن الحرس الثوري الإيراني بشأن إغلاق مضيق هرمز وفرض السيطرة الكاملة عليه، مؤكدة أن حركة الملاحة لا تزال مستمرة عبر الممر المائي الاستراتيجي.

وقالت «سنتكوم» إن جنرالًا في الحرس الثوري الإيراني ادعى، وفق تقارير إعلامية، أن مضيق هرمز مغلق وأن إيران تفرض «سيطرة كاملة» عليه، مشددة على أن هذه الادعاءات «غير صحيحة».

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن حركة السفن التجارية وإمدادات الطاقة مستمرة عبر المضيق، مشيرة إلى نقل نحو 20 مليون برميل من النفط الخام من خلاله، في أحدث مؤشر أمريكي على استمرار تدفقات الطاقة عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

وأضافت «سنتكوم» أن الولايات المتحدة وشركاءها الإقليميين «يحكمون السيطرة بشكل واضح» على مضيق هرمز، في رد مباشر على تصريحات إيرانية متكررة بشأن قدرة طهران على التحكم في حركة الملاحة.

وتأتي التصريحات الأمريكية بعد إعلان مسؤول إيراني أن طهران تعتزم إغلاق ما تصفه بـ«المسارات غير القانونية» داخل المضيق، فيما أكد مستشار لقائد الحرس الثوري أن إيران تملك، بحسب قوله، السيطرة الكاملة على الممر المائي.

ويُعد مضيق هرمز من أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز عالميًا، ولذلك تحظى حركة الملاحة فيه بمتابعة دولية مكثفة، خاصة في ظل التوترات العسكرية المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران.

وتزامنت التصريحات مع ارتفاع مستوى المخاطر التي تواجه ناقلات النفط في المنطقة، إذ أفادت مصادر أمنية بحرية بوقوع ما لا يقل عن 12 حادثة استهدفت ناقلات نفط وغاز أو تضمنت مراقبة ومضايقات خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 5 أكتوبر، في أعلى حصيلة أسبوعية منذ بدء الحرب الأمريكية الإيرانية.

وتعكس التصريحات المتبادلة استمرار الخلاف بين واشنطن وطهران بشأن الوضع الأمني والملاحي في مضيق هرمز، بينما تؤكد الولايات المتحدة أن حركة التجارة وإمدادات الطاقة لا تزال مستمرة عبر الممر الحيوي.
 

القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز حركة الملاحة الممر المائي الاستراتيجي

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