محمد محمود لـ صدى البلد: تكريمي في مهرجان جيلنا مصدر فخر.. وذكريات حرب أكتوبر لا تنسى

أعرب الفنان محمد محمود عن سعادته وفخره بتكريمه ضمن فعاليات حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان «جيلنا» للأفلام القصيرة والتصوير الفوتوغرافي، والذي أقيم مساء الأربعاء 7 أكتوبر، تحت رعاية المركز الكاثوليكي المصري للسينما ، وسط حضور عدد كبير من الفنانين وصناع السينما والإعلام.

وأكد محمد محمود، في لقاء خاص مع موقع «صدى البلد»، أن تكريمه ضمن فعاليات مهرجان «جيلنا» يمثل له حالة خاصة من السعادة والفخر، مشيرًا إلى أن تقدير الفنان والاحتفاء بمشواره الفني يمنحه دافعًا قويًا لمواصلة تقديم أعمال فنية تحظى باهتمام الجمهور و أن شعار المهرجان الفن من أجل الحياة أن الفن لازم يقدم قضايا مهمة.

وقال محمد محمود إنه يشعر بالفخر لوجوده ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان «جيلنا»، معربًا عن سعادته الكبيرة بهذا التكريم، وموجهًا الشكر إلى القائمين على المهرجان وكل من ساهم في تنظيم هذه الفعالية التي تهتم بالفنون وتدعم المواهب الشابة.

كما وجه الفنان محمد محمود الشكر إلى المركز الكاثوليكي المصري للسينما، والأب بطرس دانيال، على هذا التكريم والاهتمام المستمر بالفنانين، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات تحمل قيمة كبيرة، لأنها تؤكد أهمية تقدير الفنان والاحتفاء بما قدمه طوال مسيرته الفنية.

ذكريات حرب أكتوبر

وتطرق محمد محمود خلال حديثه إلى ذكرياته المرتبطة بحرب أكتوبر، مؤكدًا أن هذه الفترة تحمل مكانة خاصة في ذاكرته، وأن المشاركة في أجواء تلك المناسبة الوطنية كانت من أسعد أيام حياته.

وقال محمد محمود إن ذكريات حرب أكتوبر من الذكريات التي لا يمكن أن ينساها، مشيرًا إلى أن هذا اليوم ارتبط لديه بمشاعر كبيرة من الفخر والسعادة، مؤكدًا أن انتصارات أكتوبر ستظل حاضرة في وجدان المصريين، وتحمل قيمة خاصة لدى كل الأجيال.

وأضاف أن ذكريات تلك الفترة ما زالت عالقة في ذهنه، وأن الحديث عن حرب أكتوبر يعيد إليه الكثير من المشاعر واللحظات التي شكلت جزءًا مهمًا من ذكرياته.

تفاصيل أعماله المقبلة

وعن أعماله الفنية الجديدة، كشف محمد محمود أنه يستعد حاليًا للمشاركة في الأجزاء الجديدة من مسلسل «بيت بابا»، معربًا عن سعادته الكبيرة بالنجاح الذي حققه الجزء الأول من العمل، والذي استطاع أن يحظى باهتمام ومتابعة الجمهور.

وأكد الفنان أن النجاح الذي حققه الجزء الأول كان بمثابة حافز كبير لاستكمال العمل، مشيرًا إلى أنه سعيد بتجربته ضمن فريق المسلسل، ومتمنيًا أن تحقق الأجزاء الجديدة النجاح نفسه وتحظى بإعجاب الجمهور.

ووصف محمد محمود مسلسل «بيت بابا» بأنه عمل عائلي مميز، مؤكدًا أن طبيعة المسلسل وقربه من الجمهور كانا من أهم أسباب سعادته بالمشاركة فيه.

وقال إنه يشعر بالسعادة بسبب تعاونه مع جميع أفراد فريق العمل، سواء أمام الكاميرا أو خلفها، مشيرًا إلى أن حالة التعاون والمحبة التي تجمع فريق المسلسل انعكست بشكل واضح على العمل، وساهمت في تقديمه بصورة تليق بالجمهور.

واختتم محمد محمود حديثه بالتأكيد على أنه يتمنى أن تحمل الفترة المقبلة المزيد من الأعمال الفنية المميزة، وأن يواصل تقديم أدوار مختلفة تترك أثرًا لدى الجمهور، معربًا عن تقديره لكل من يسانده ويحرص على متابعة أعماله الفنية.

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