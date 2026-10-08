الرئيس السيسي: نأمل في إقامة منطقة صناعية كورية جنوبية في مصر

أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لحفاوة الاستقبال في جمهورية كوريا، وعن تطلع مصر لتعزيز العلاقات مع جمهورية كوريا في مختلف المجالات.



وقال الرئيس السيسي، إننا نأمل في إقامة منطقة صناعية كورية جنوبية في مصر.



وتابع الرئيس السيسي، إننا نتطلع إلى تكثيف التشاور السياسي على مستوى القمة بين البلدين بشأن سبل التعاون مع التحديات الدولية.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه بحث مع الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الرئيس: نتطلع إلى الاستفادة من الخبرات الكورية في عدة مجالات مختلفة

كما أكد الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج، أن مصر وكوريا الجنوبية تجمعهما قواسم مشتركة عدة.



وأضاف الرئيس الكوري الجنوبي، أن مصر تتمتع بمزايا كبيرة ونتطلع لتعزيز التعاون الوثيق بين البلدين.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الكوري الجنوبي لي جاي ميونج، اليوم الخميس، في سول.