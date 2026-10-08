محافظ الإسماعيلية يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاريّ لشهداء الجيش الثاني الميداني

وضع اللواء نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد يوسف عساف قائد الجيش الثاني الميداني، واللواء د. أيمن شاهين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء بقيادة الجيش الثاني، بمناسبة احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر الثالثة والخمسين، وبحضور عدد من قيادات الجيش الثاني الميداني.

وقرأ "حسب الله" ومرافقوه الفاتحة ترحمًا على أرواح شهدائنا الأبرار من رجال القوات المسلحة، الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن، وبذلوا الغالي والنفيس من أجل رفعة مصر وصون كرامتها، فيما عزفت الفرقة الموسيقية للجيش الثاني الميداني السلام الجمهوري وسلام الشهيد، تخليدًا لذكرى الشهداء وتقديرًا لتضحياتهم الوطنية الخالدة.

وقدم محافظ الإسماعيلية التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي ولجموع الشعب المصري ولأهالي محافظة الإسماعيلية، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لنصر أكتوبر العظيم، تلك المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعًا، مثمنًا الدور البطولي والتضحيات التي قدمها المصرين للحفاظ على أمن وأمان واستقرار مصر وحماية شعبها.