استعدادا لمهرجان الإسماعيلية.. رفع الكفاءة والتجميل في المحافظة

يواصل جهاز التطوير والتجميل بمحافظة الإسماعيلية تنفيذ أعمال رفع الكفاءة والتجميل بعدد من المواقع والميادين، استعدادًا لانطلاق فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية.

وأوضحت المهندسة تغريد أبو السعود، رئيس جهاز التطوير والتجميل بمحافظة الإسماعيلية، أن فرق العمل بالجهاز تواصل تنفيذ أعمال التجميل ورفع كفاءة المسطحات الخضراء وتهذيب الأشجار بعدد من المواقع.

وفي هذا السياق، تم تهذيب أشجار الفيكس، إلى جانب تقليم أفرع أشجار البوانسيانا، بمنطقة كمين عز الدين بمدخل طريق بورسعيد بنطاق حي ثان.

كما شملت الأعمال مدخل كمين القرية الأوليمبية، حيث تم تنفيذ أعمال التجميل والصيانة، وتنظيف الميدان من الحشائش غير المرغوب فيها، بالإضافة لتهذيب أشجار الفيكس بنادي الفيروز، إلى جانب أعمال صيانة وتنسيق المسطحات وأعمال الـ"Landscape" للحفاظ على ما تم تنفيذه من أعمال تطوير وتجميل ورفع كفاءة للموقع.

كما تم تنفيذ قص وتهذيب المسطح الأخضر بميدان مصطفى كامل بالتنسيق مع حي أول، ورفع المخلفات الموجودة بالميدان.

وتأتي هذه الأعمال في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي لمختلف الميادين والمحاور والمواقع الحيوية، وتهيئة المحافظة لاستقبال ضيوفها المشاركين في مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، بما يعكس الصورة الحضارية اللائقة بالمحافظة.

وتُنفذ الأعمال تحت إشراف العميد عفت راغب، مستشار المحافظ للمتابعة الميدانية.