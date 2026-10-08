محافظ الفيوم يصدر حركة تنقلات شاملة لمديري الإدارات الهندسية بمجالس المدن

أصدر محافظ الفيوم الدكتور محمد هانئ غنيم، اليوم/الخميس/ حركة تنقلات شاملة لمديري الإدارات الهندسية بمجالس المدن، بهدف ضخ دماء جديدة لتسريع وتيرة العمل بالملفات الحيوية، وتحسين مستوى الأداء، والتيسير على المواطنين.

وأشار غنيم -فى بيان - إلي أن حركة التنقلات تهدف إلى ضخ دماء جديدة، ودعم القطاعات الهندسية بمجالس المدن بكفاءات قادرة على دفع عجلة العمل، بما يتناسب مع تطلعاتنا نحو الارتقاء بمستوى الأداء في الملفات الحيوية، وتسريع وتيرة العمل والتيسير على المواطنين في إنهاء إجراءاتهم.

وأكد محافظ الفيوم أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه الإدارات الهندسية في متابعة وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، مشيرا إلي أن على الكوادر الجديدة بذل أقصى ما تستطيع من جهد، والالتزام باللوائح والقوانين، والتخلي عن التعقيدات الروتينية، لسرعة إنجاز الأعمال وخدمة أهالينا بالمحافظة بالشكل المطلوب.

وتضمنت الحركة نقل وتكليف عدد من مديري الإدارات الهندسية بمجالس المدن، في إطار خطة المحافظة لإعادة توزيع الكفاءات والاستفادة من الخبرات المتاحة، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الإداري والهندسي، وسرعة التعامل مع طلبات المواطنين وإنهاء الإجراءات المتعلقة بالتراخيص والمشروعات، مع التأكيد على المتابعة المستمرة لأداء الإدارات الهندسية خلال الفترة المقبلة.