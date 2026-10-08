القيادة المركزية الأمريكية: دعمنا شحن أكثر من 1.25 مليار برميل من النفط الخام عبر مضيق هرمز

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الخميس، أن القوات الأمريكية دعمت، خلال الأشهر الماضية، شحن ما يزيد عن 1.25 مليار برميل من النفط الخام من شركاء الولايات المتحدة في منطقة الخليج وعبر مضيق هرمز.

وذكرت القيادة المركزية- في منشور على حسابها الرسمي بمنصة (إكس)- أن إيران لم تشحن أي براميل؛ بسبب الحصار الصارم الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية.

وقد أطلعت (سنتكوم)، اليوم، شركاءها الدوليين في مجال الشحن البحري على آخر المستجدات المتعلقة بمضيق هرمز خلال اجتماع افتراضي، حيث سلط القادة الضوء على تنامي الزخم الداعم لحرية الملاحة في ظل تزايد حركة المرور التجاري.

ومن جهته.. شكر الأدميرال براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية، قادة قطاع الشحن وجهات حكومة أمريكية أخرى على دعمهم المستمر، معربًا عن تقديره للتضحيات التي قدمها أفراد الطواقم المدنية جراء الهجمات الإيرانية التي وصفها بأنها "غير المبررة".