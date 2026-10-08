ترامب: نجري مناقشات مثمرة مع إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن هناك مناقشات مثمرة تجرى حاليًا مع إيران.

وأكد ترامب- في منشور عبر منصته (تروث سوشيال)- أن الولايات المتحدة لن تهاجم إيران في أي وقت قبل انتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل، على الرغم من وضع إيران السيء للغاية، اقتصاديًا وعسكريًّا على حد سواء.

وأكد الرئيس الأمريكي أن "الحصار سيظل ساريًا وفعالًا، في ظل تدفق النفط بكميات قياسية عبر مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن 22 مليون برميل عبرت مضيق هرمز، الليلة الماضية وحدها، دون أن يأتي برميل واحد من إيران أو يتجه إليها!".