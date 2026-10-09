هل يحق للأرملة رفع دعوى نفقة على والد وشقيق الزوج؟

أكدت نيفين وجيه، عضو لجنة المرأة باتحاد المحامين العرب، أن قانون الأحوال الشخصية لم يأتي على حساب طرف لحساب الطرف الآخر، وإنما يحاول تنظيم العلاقة وضمان حصول كل طرف على حقه.

وأضافت عضو لجنة المرأة باتحاد المحامين العرب، خلال حوارها ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن حقوق الأرملة موجودة في القانون، رغم أن الكثير من الأرامل، وكذلك من لديهن بنت واحدة أو من لم يرزقن بأولاد، يواجهن مشكلات كثيرة.

ولفتت إلى أنه وفقًا للقانون، يحق للأرملة رفع قضية نفقة على شقيق الزوج الراحل ووالد الزوج إذا كان على قيد الحياة، موضحة أن الشرع ينص على أن والد الزوج وشقيق الزوج الراحل مسؤولان عن دفع النفقة للأرملة وأولادها.

وأشارت إلى أنه في حالة وجود والد الزوج الراحل، فإنه يكون وليًا شرعيًا، ولا يتم عمل نيابة حِسبية، لأنه ولي طبيعي، موضحة أن ذلك وفقًا للقانون والشريعة.

وكشفت أن المشكلة التي تعاني منها بعض الأرامل تتمثل في طمع البعض في ميراثها، مشيرة إلى أن هناك أزواجًا لا تعلم الزوجة بكل ممتلكاتهم، وهو ما يؤدي إلى حدوث مشكلات، مؤكدة أن ما تتحدث عنه ينطبق على البعض وليس الجميع.

