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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ستانفورد تختار 4 علماء من بحوث الصحراء بقائمة الأكثر تأثيرًا في العالم

مركز بحوث الصحراء
مركز بحوث الصحراء
شيماء مجدي

واصل علماء مركز بحوث الصحراء، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حضورهم ضمن قائمة جامعة ستانفورد لأكثر العلماء تأثيرًا على مستوى العالم، بإدراج أربعة من علماء المركز ضمن إصدار عام 2026.

وضمت القائمة هذا العام كلًا من: الدكتورة هبة عيسوي، والدكتور محمد السيد، والدكتور أحمد أبو شادي، والدكتور أسامة عبد السلام، في تخصصات علمية تشمل الفيزياء التطبيقية والهندسة الكيميائية والبساتين.

ويأتي هذا الإنجاز استمرارًا لحضور علماء مركز بحوث الصحراء ضمن قائمة ستانفورد، بعد إدراج عدد من علماء المركز في إصدار العام الماضي، مع انضمام الدكتور أسامة عبد السلام إلى قائمة هذا العام.

وأعرب الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، عن خالص تهنئته للعلماء المدرجين ضمن قائمة ستانفورد، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس تميز الإنتاج البحثي للمركز وما يقدمه علماؤه من إسهامات علمية مؤثرة في تخصصاتهم المختلفة، متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح والتميز، ومواصلة مسيرتهم العلمية بما يعزز مكانة مركز بحوث الصحراء على المستويين المحلي والدولي.

كما تقدم شوقي ببالغ الشكر والتقدير إلى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على دعمه المستمر لمركز بحوث الصحراء وتوفير كافة الإمكانيات للباحثين، مؤكدًا أن هذا الدعم يسهم بشكل مباشر في تهيئة بيئة علمية تحفز على النشر الدولي والابتكار.

الزراعة وزارة الزراعة بحوث الصحراء ستانفورد

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