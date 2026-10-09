رئيس المنطقة الصناعية بالفرافرة: ضخ استثمارات بقيمة مليار دولار بالفرافرة حتى 2030

كشف المهندس الشوربجي غريب، رئيس المنطقة الصناعية بالفرافرة، عن تنفيذ خطة استثمارية وتنموية متكاملة بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد، تستهدف ضخ استثمارات تصل إلى نحو مليار دولار، بما يعادل 50 مليار جنيه، بحلول عام 2030، لدعم التوسع الزراعي والصناعي وإقامة أكبر مجمع متكامل لصناعات التمور يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقال الشوربجي، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط «أ ش أ»، على هامش افتتاح المنطقة الصناعية بسهل بركة، إن المشروع يقوم على رؤية تنموية شاملة تستهدف إشراك مختلف الفئات، من كبار وصغار المستثمرين والشباب والعمالة المحلية، في جهود التنمية الزراعية والصناعية بالمنطقة.

وأوضح أنه تم تخصيص 2000 فدان كمرحلة أولى لصالح الشباب والمغتربين، بهدف تشجيعهم على الاستقرار والعمل في المنطقة، من خلال عقود ملكية نهائية وبنية تحتية متكاملة بأسعار رمزية تقل عن التكلفة الفعلية.

وأضاف أن الشركة تطرح أيضًا نموذج شراكة تتولى بموجبه جميع تكاليف الزراعة والتشغيل والإدارة، دون تحميل الشباب أي أعباء مالية، مقابل حصولها على 25% فقط من العائد عند بدء الإنتاج.

وأشار إلى أن الخطة التنموية تتضمن مبادرة لتوطين العمالة الزراعية والفنية، عبر تخصيص خمسة أفدنة مجانًا لكل عامل بعقود استقرار تمتد لعشر سنوات، بما يسهم في استقطاب نحو 200 أسرة وإنشاء مجتمع عمراني متكامل في المنطقة.

وأضاف أن المشروع يضم حاليًا نحو 600 ألف نخلة، تحتوي على ما يقرب من مليوني فسيلة يجري تجهيزها للتوسع الزراعي خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن العائد الاقتصادي للمشروعات الزراعية يبدأ في الظهور بعد فترة تتراوح بين ثلاث وأربع سنوات من الزراعة.

وفيما يتعلق بالمنطقة الصناعية الجديدة بسهل بركة، أوضح الشوربجي أنها تستهدف إنشاء 21 صناعة تحويلية متكاملة تعتمد على التمور ومخلفات النخيل، وتشمل إنتاج السكر والدبس والعصائر والمربات وعجائن المخبوزات والشوكولاتة الفاخرة ومركزات الأعلاف وزيوت النوى، إلى جانب استغلال الجريد والخوص في تصنيع أربعة أنواع من الأخشاب الحبيبية وأخشاب الكونتر ومنتجات الأثاث.

وأضاف أن المنطقة الصناعية تضم كذلك مشروعات لإنتاج مستلزمات التعبئة والتغليف، تشمل مصنعًا للكرتون وآخر للعبوات البلاستيكية ومصنعًا لشباك النخيل «النت»، تمهيدًا لبدء التشغيل خلال العام المقبل باستثمارات تُقدر بنحو ملياري جنيه، على أن ترتفع إلى 3.5 مليار جنيه بحلول عام 2030.

وأكد أن خطوط الإنتاج الإيطالية والصينية المستهدف تشغيلها بالمجمع الصناعي ستعتمد بشكل كامل على تقنيات الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، مع قدرة إنتاجية تصل إلى 250 طنًا من التمور يوميًا، مدعومة بمنظومة تبريد وتخزين تبدأ بسعة 20 ألف طن حاليًا، وترتفع إلى 150 ألف طن بحلول عام 2035.

وأشار إلى أن الشركة تصدر منتجاتها بالفعل إلى عدد من الأسواق العالمية، من بينها اليابان وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وفيتنام وبنجلاديش، فضلًا عن عدد من دول أوروبا الغربية، ومنها بلجيكا.

وأوضح أن المشروع يوفر حاليًا نحو ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مع استهداف رفع العدد إلى ما بين ألفين وثلاثة آلاف فرصة عمل بحلول عام 2030، لافتًا إلى أن العمالة النسائية وأسرها تمثل نحو 90% من إجمالي القوة العاملة المرتبطة بمنظومة الإنتاج والتصنيع بالمشروع.