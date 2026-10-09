قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لماذا تتحرك أسعار الذهب في مصر؟.. 4 عوامل تحدد اتجاه السوق .. السيناريوهات المحتملة للتحركات
بعد هجمات الحوثي.. السديس: أمن الحرمين وقدسيتهما خط أحمر لا يمكن تجاوزه
إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بطريق الملاحة في طنطا بسبب السرعة الزائدة
بلجيكا .. إلغاء 140 رحلة جوية بسبب احتجاجات النقابات العمالية
الأرصاد تحذر من تقلبات طقس اليوم.. أمطار بمناطق جديدة وانخفاض الحرارة
أنا ضابطة في الشرطة.. القبض على المتهمة بالاعتداء على سائق أتوبيس بالقاهرة
قرار نيابي عاجل بشأن المتهم بإنهاء حياة أبوه وأمه بطنطا
مواعيد مباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري
إثيوبيا تتهم إريتريا بشن "غزو شامل".. ومخاوف من حرب إقليمية
الفيديو ورطه.. القبض على المتهم بالتلويح بسلاح أبيض في حفل زفاف صديقه
عاجل.. الرئيس السيسي يصل ماليزيا ورئيس الوزراء أنور إبراهيم في مقدمة مستقبليه
مستشار الرئيس يطمئن المصريين: الدولة مستعدة لأي تطورات فيروسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس المنطقة الصناعية بالفرافرة: ضخ استثمارات بقيمة مليار دولار بالفرافرة حتى 2030

رئيس المنطقة الصناعية بالفرافرة لـ«أ ش أ»: ضخ استثمارات بقيمة مليار دولار بالفرافرة حتى 2030
رئيس المنطقة الصناعية بالفرافرة لـ«أ ش أ»: ضخ استثمارات بقيمة مليار دولار بالفرافرة حتى 2030
أ ش أ

 كشف المهندس الشوربجي غريب، رئيس المنطقة الصناعية بالفرافرة، عن تنفيذ خطة استثمارية وتنموية متكاملة بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد، تستهدف ضخ استثمارات تصل إلى نحو مليار دولار، بما يعادل 50 مليار جنيه، بحلول عام 2030، لدعم التوسع الزراعي والصناعي وإقامة أكبر مجمع متكامل لصناعات التمور يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقال الشوربجي، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط «أ ش أ»، على هامش افتتاح المنطقة الصناعية بسهل بركة، إن المشروع يقوم على رؤية تنموية شاملة تستهدف إشراك مختلف الفئات، من كبار وصغار المستثمرين والشباب والعمالة المحلية، في جهود التنمية الزراعية والصناعية بالمنطقة.

وأوضح أنه تم تخصيص 2000 فدان كمرحلة أولى لصالح الشباب والمغتربين، بهدف تشجيعهم على الاستقرار والعمل في المنطقة، من خلال عقود ملكية نهائية وبنية تحتية متكاملة بأسعار رمزية تقل عن التكلفة الفعلية.

وأضاف أن الشركة تطرح أيضًا نموذج شراكة تتولى بموجبه جميع تكاليف الزراعة والتشغيل والإدارة، دون تحميل الشباب أي أعباء مالية، مقابل حصولها على 25% فقط من العائد عند بدء الإنتاج.

وأشار إلى أن الخطة التنموية تتضمن مبادرة لتوطين العمالة الزراعية والفنية، عبر تخصيص خمسة أفدنة مجانًا لكل عامل بعقود استقرار تمتد لعشر سنوات، بما يسهم في استقطاب نحو 200 أسرة وإنشاء مجتمع عمراني متكامل في المنطقة.

وأضاف أن المشروع يضم حاليًا نحو 600 ألف نخلة، تحتوي على ما يقرب من مليوني فسيلة يجري تجهيزها للتوسع الزراعي خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن العائد الاقتصادي للمشروعات الزراعية يبدأ في الظهور بعد فترة تتراوح بين ثلاث وأربع سنوات من الزراعة.

وفيما يتعلق بالمنطقة الصناعية الجديدة بسهل بركة، أوضح الشوربجي أنها تستهدف إنشاء 21 صناعة تحويلية متكاملة تعتمد على التمور ومخلفات النخيل، وتشمل إنتاج السكر والدبس والعصائر والمربات وعجائن المخبوزات والشوكولاتة الفاخرة ومركزات الأعلاف وزيوت النوى، إلى جانب استغلال الجريد والخوص في تصنيع أربعة أنواع من الأخشاب الحبيبية وأخشاب الكونتر ومنتجات الأثاث.

وأضاف أن المنطقة الصناعية تضم كذلك مشروعات لإنتاج مستلزمات التعبئة والتغليف، تشمل مصنعًا للكرتون وآخر للعبوات البلاستيكية ومصنعًا لشباك النخيل «النت»، تمهيدًا لبدء التشغيل خلال العام المقبل باستثمارات تُقدر بنحو ملياري جنيه، على أن ترتفع إلى 3.5 مليار جنيه بحلول عام 2030.

وأكد أن خطوط الإنتاج الإيطالية والصينية المستهدف تشغيلها بالمجمع الصناعي ستعتمد بشكل كامل على تقنيات الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، مع قدرة إنتاجية تصل إلى 250 طنًا من التمور يوميًا، مدعومة بمنظومة تبريد وتخزين تبدأ بسعة 20 ألف طن حاليًا، وترتفع إلى 150 ألف طن بحلول عام 2035.

وأشار إلى أن الشركة تصدر منتجاتها بالفعل إلى عدد من الأسواق العالمية، من بينها اليابان وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وفيتنام وبنجلاديش، فضلًا عن عدد من دول أوروبا الغربية، ومنها بلجيكا.

وأوضح أن المشروع يوفر حاليًا نحو ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مع استهداف رفع العدد إلى ما بين ألفين وثلاثة آلاف فرصة عمل بحلول عام 2030، لافتًا إلى أن العمالة النسائية وأسرها تمثل نحو 90% من إجمالي القوة العاملة المرتبطة بمنظومة الإنتاج والتصنيع بالمشروع.

المهندس الشوربجي غريب رئيس المنطقة الصناعية بالفرافرة خطة استثمارية وتنموية متكاملة بمركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد ضخ استثمارات دعم التوسع الزراعي والصناعي مجمع متكامل لصناعات التمور تقنيات الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

ضربة موجعة لـ عموتة.. تأكد غياب خماسي الأهلي أمام الزمالك

أسعار البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم .. موعد اجتماع لجنة تسعير المحروقات

حالة الطقس

شبورة كثيفة وأمطار رعدية بالقاهرة والمحافظات.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

مصطفي درويش

دفع لي إيجار 3 شهور وبعت لي أكل ومصاريف.. فتاة تروي موقفا إنسانيا لـ مصطفى درويش

منتخب مصر

استياء وتغييرات.. كواليس جلسة اتحاد الكرة مع جهاز المنتخب يوم 12 أكتوبر

سامح حسين

زوجة سامح حسين تكسر صمتها بعد شائعة وفاته: تاني يا جماعة

محمد عبد العظيم

محمد عبد العظيم يتعرض لحادث سير.. والفنان: عشت في رعب

سعر الدولار

أعلى سعر دولار في البنوك الآن

ترشيحاتنا

رئيسة المفوضية الأوروبية تهنىء نافانيثيم بيلاي على فوزها بجائزة نوبل في السلام لعام 2026

رئيسة المفوضية الأوروبية تهنىء نافانيثيم بيلاي على فوزها بجائزة نوبل في السلام لعام 2026

وزير خارجية اليابان يؤكد أهمية التحالف الياباني الأمريكي لاستقرار منطقة المحيطين الهندي والهادئ

وزير خارجية اليابان يؤكد أهمية التحالف الياباني الأمريكي لاستقرار منطقة المحيطين الهندي والهادئ

استمرارا للتصعيد الإسرائيلي .. قصف مدفعي وغارات تستهدف بلدات في جنوب لبنان

استمرارا للتصعيد الإسرائيلي .. قصف مدفعي وغارات تستهدف بلدات في جنوب لبنان

بالصور

قبل الضغط على الزناد.. ترامب يستعين ببرامج الذكاء الاصطناعي قبل اتخاذ القرارات العسكرية

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

فستان ناعم.. إلهام شاهين تبهر متابعيها

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد