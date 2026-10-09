حسين الهنداوي: الهوية الوطنية العراقية أصبحت أكثر رسوخا

قال الكاتب والمفكر العراقي حسين الهنداوي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن المجتمع العراقي شهد تطوراً في التمسك بالهوية الوطنية؛ مع تراجع محاولات فرض مشاريع سياسية تقوم على الانفصال أو إقامة دولة دينية، مشيراً إلى أن التجارب السابقة أسهمت في تعزيز النقاش بشأن طبيعة الدولة العراقية ومستقبلها.

وأضاف الهنداوي، خلال حواره مع برنامج "الجلسة سرية" الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن انتفاضة تشرين عام 2019 عكست، وفق رؤيته، رغبة لدى قطاعات واسعة من الشباب العراقي في تغيير الواقع السياسي، بمشاركة مواطنين من خلفيات طائفية ومجتمعية مختلفة.

وأكد أن الهوية العراقية لا ينبغي أن تظل مجرد شعارات أيديولوجية أو حماسية، وإنما يجب أن تستند إلى انتماء وطني مشترك يعترف بتنوع المجتمع ويحافظ على وحدة الدولة.

وأشار إلى أن التجربة العراقية شهدت محاولات متعددة لإعادة طرح مسألة الهوية، سواء من خلال الدعوات القومية أو الطائفية أو مشروعات الانفصال، لكنه يرى أن التمسك بالهوية الوطنية أصبح أكثر حضوراً في المجتمع.

وأوضح الهنداوي أن تعزيز هذه الهوية يرتبط أيضاً بترسيخ النظام المدني والديمقراطية والانتخابات، بما يتيح لجميع المكونات العراقية المشاركة في إدارة الدولة على أساس المواطنة والانتماء إلى العراق.