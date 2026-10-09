نتفليكس تستعد لتسريح المئات من موظفيها وسط تراجع أسهمها

تستعد شركة نتفليكس لتسريح نحو 800 موظف من إجمالي قوتها العاملة التي تبلغ قرابة 17 ألف موظف، في ظل خسارتها أمام منصات مثل يوتيوب، وفقًا لما أورده أحد أبرز المطلعين على كواليس هوليوود.

وذكر ماثيو بيلوني، الصحفي بموقع باك المتخصص في أخبار صناعة الترفيه، أن الشركة تستعد لتنفيذ عمليات التسريح يوم الجمعة، مستشهدًا بأشخاص مطلعين على الأمر.

وانخفض سعر سهم الشركة بأكثر من 40% منذ ديسمبر الماضي، عندما كان الرئيسان التنفيذيان المشاركان، تيد ساراندوس وجريج بيترز، يجريان جولة في استوديوهات وارنر براذرز الشهيرة.

وتخلى المسؤولان التنفيذيان عن خطط الاستحواذ على الاستوديو في فبراير، بعدما قُبل عرض أعلى من شركة باراماونت بلغت قيمته 111 مليار دولار.

وجاء عرض باراماونت في إطار محاولة استحواذ عدائية، بعدما كانت وارنر براذرز وافقت بالفعل على عرض نتفليكس البالغ 82 مليار دولار.

وحصلت نتفليكس على 2.8 مليار دولار تعويضًا عن انسحابها من الصفقة، وفقًا لما كشف عنه إفصاح للأوراق المالية صادر عن شركة وارنر براذرز ديسكفري في ذلك الوقت، وأتمت باراماونت عملية الاستحواذ يوم الثلاثاء.

وخفض المحلل في بنك إتش إس بي سي، محمد خلوف، تصنيف سهم نتفليكس من شراء إلى احتفاظ، مع اقتراب الصفقة من نهايتها أواخر الشهر الماضي، مستشهدًا بالنجاح الذي حققته يوتيوب مؤخرًا في الوصول إلى غرف المعيشة للأمريكيين.