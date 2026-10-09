رئيس الإمارات يبحث مع رئيس وزراء كندا علاقات التعاون وقضايا إقليمية ودولية

بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع رئيس وزراء كندا مارك كارني، علاقات التعاون بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

وأكد الجانبان - خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الجمعة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام) - حرصهما على مواصلة دفع العلاقات الإماراتية - الكندية لتطوير شراكات ممتدة ومستدامة تسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري في قطاعات المستقبل بما يعود بالنماء والازدهار على البلدين.

كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها لتعزيز أسباب الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.