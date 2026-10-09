البنتاجون يعتزم بث تنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص بحق منفذ هجوم قاعدة فورت

لم يعلّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علنًا على الخطة غير المسبوقة التي وضعتها وزارة الدفاع الأمريكية لبثّ تنفيذ حكم الإعدام بحق المسلح الذي قتل 13 شخصًا في قاعدة فورت هود العسكرية عام 2009 عبر البث المباشر على الإنترنت.

وخلال فعالية أُقيمت في البيت الأبيض اليوم الجمعة، قال ترامب إن الطبيب النفسي السابق بالجيش الأمريكي، نضال حسن، سيُعدم رمياً بالرصاص، لكنه لم يُدلِ بأي تعليق بشأن الخطة التي أعلنها وزير الدفاع بيت هيجسيث يوم الخميس.

وكان ترامب، الذي وافق على تنفيذ حكم الإعدام، قد قال خلال تجمع حاشد في ولاية تكساس يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة ستُحقق العدالة النهائية بحق قاتل شرير.

وانتقد عدد من المشرعين الجمهوريين والاستراتيجيين المحافظين القرار.

ووصف السيناتور الجمهوري عن ولاية كارولاينا الشمالية، توم تيليس، الفكرة بأنها مثيرة للاشمئزاز إلى أبعد الحدود، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال السيناتور، الذي كثيرًا ما ينتقد ترامب ولا يعتزم الترشح لإعادة انتخابه، إن عمليات الإعدام العلنية هي ما تلجأ إليه الأنظمة الديكتاتورية القمعية، مثل إيران وأفغانستان، مؤكدًا أن مثل هذا الأمر لا ينبغي أن يحدث في الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يصبح حسن أول شخص يُعدم رمياً بالرصاص على يد الجيش الأمريكي منذ عام 1945.

ومن المقرر تنفيذ حكم الإعدام في الثالث من ديسمبر المقبل، في القاعدة العسكرية الشاسعة نفسها بولاية تكساس، حيث أطلق حسن النار باستخدام مسدس داخل منشأة طبية.