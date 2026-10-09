رئيس الوزراء الموريتاني يقدم استقالة حكومته

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قدم الوزير الأول (رئيس الوزراء) الموريتاني المختار ولد اجاي، اليوم /الجمعة/، استقالة حكومته لرئيس الجمهورية الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

جاء ذلك خلال لقاء "ولد اجاي"، بالرئيس الموريتاني، اليوم بالقصر الرئاسي في نواكشوط.

وقال رئيس الوزراء الموريتاني المستقيل - في تصريح عقب اللقاء - "خلال هذا اللقاء قدمت للرئيس الغزواني استقالة الحكومة".. مقدما له الشكر على الثقة التي منحه إياها بأن كلفه منذ 2 أغسطس 2024 بتنسيق العمل الحكومي، وكذلك لكل الوزراء الفرق الإدارية التي عمل معها طيلة هذه الفترة.

وتمنى "ولد اجاي" للحكومة الجديدة التوفيق والنجاح، ولموريتانيا مزيد التطور والازدهار.