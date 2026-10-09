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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زيلينسكي: تقديم الهدايا لبوتين لن يحقق السلام.. ونعوّل على دعم أمريكي عادل

زيلينسكي
زيلينسكي
القسم الخارجي

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده تعوّل على الحصول على دعم أمريكي عادل لجهودها الرامية إلى حماية الأرواح وصون أمن الشعب الأوكراني، مشددًا على أن تقديم ما وصفه بـ«الهدايا» للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يقود إلى تحقيق السلام.

وقال زيلينسكي، في تصريحات نقلتها قناة «سكاي نيوز عربية»، إن أوكرانيا تنتظر موقفًا أمريكيًا يدعم مساعيها لحماية مواطنيها، في ظل استمرار الحرب مع روسيا والتحديات الأمنية التي تواجهها البلاد.

وأضاف الرئيس الأوكراني أن تقديم تنازلات لموسكو لن يكون طريقًا لتحقيق السلام، في إشارة إلى رفضه أي تسوية يرى أنها تمنح الجانب الروسي مكاسب على حساب المصالح الأوكرانية، مؤكدًا أهمية مراعاة أمن أوكرانيا وحماية شعبها عند بحث سبل إنهاء الصراع.

وتعكس تصريحات زيلينسكي تمسك كييف بالحصول على دعم واشنطن في مواجهة العمليات العسكرية الروسية، بالتزامن مع استمرار المساعي السياسية والدبلوماسية الرامية إلى التوصل لتسوية تنهي الحرب.

وتتمسك القيادة الأوكرانية بضرورة أن تراعي أي ترتيبات لإنهاء الصراع سيادة البلاد وأمنها، بينما يظل الدور الأمريكي أحد العوامل المؤثرة في مسار الحرب والجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق بين موسكو وكييف.

ولم تتضمن التصريحات المنقولة تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الدعم الأمريكي الذي تطالب به أوكرانيا، أو الخطوات المحددة التي ترى كييف ضرورة اتخاذها خلال المرحلة المقبلة.

وتؤكد تصريحات زيلينسكي استمرار الخلاف بشأن الشروط التي يمكن أن تشكل أساسًا لتسوية سياسية، في ظل تمسك أوكرانيا بموقفها الرافض لتقديم تنازلات تعتبرها ضارة بأمنها ومصالحها الوطنية.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حماية الأرواح زيلينسكي

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