احتجاجات في بلجيكا ترفع العلم الفلسطيني.. 30 ألف متظاهر بشوارع بروكسل

شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الجمعة، احتجاجات حاشدة شارك فيها نحو 30 ألف شخص، اعتراضا على خفض ميزانية التعليم، وسط مواجهات بين قوات الأمن ومئات المتظاهرين الملثمين.

وتجمع المحتجون قرب محطة بروكسل المركزية، وألقى بعضهم الحجارة والزجاجات والحواجز وإشارات المرور باتجاه الشرطة، فيما استخدم آخرون قنابل صوتية ودخانية. كما أظهرت مقاطع مصورة ضبط الشرطة سيف ساموراي بحوزة أحد المتظاهرين، بينما رُفع العلم الفلسطيني خلال الاحتجاجات.

وانضم طلاب إلى النقابات العمالية للمطالبة بزيادة الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة والأثرياء، بدلًا من تقليص الإنفاق على قطاعات أساسية، بينها التعليم والرعاية الصحية.

وتأتي الاحتجاجات في ظل موجة من الإضرابات تشهدها بلجيكا خلال الأشهر الأخيرة، على خلفية خطط الحكومة لتوفير 10 مليارات يورو لخفض عجز الموازنة، بالتزامن مع تزايد الاستياء من ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأثرت الإضرابات على حركة الطيران، إذ أُلغي نحو 140 رحلة جوية من وإلى مطار بروكسل بسبب إضراب العاملين في خدمات المناولة الأرضية والأمتعة.

وفي فرنسا، أعلنت وزارة العدل اعتقال أكثر من 6800 شخص منذ بدء الاحتجاجات الطلابية أواخر سبتمبر، مشيرة إلى أن نحو 86% من المعتقلين قاصرون.