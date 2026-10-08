قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لايفات وابتذال.. القبض على سيدة تستغل أفراد أسرتها في التسول الإلكتروني
بسبب خلافات المصاهرة.. القبض على طرفى مشاجرة بالجيزة
بعد انسحاب جبهة تيجراي.. الجيش الإثيوبي ينهب المستشفيات والمنشآت الحكومية في ميكيلي
3 أعوام على الاستجابة.. الهلال الأحمر يستعرض جهوده الإغاثية لدعم غزة
ثابت بدون تغيير.. سعر الدولار في البنوك الآن
ليتوانيا تنشر 100 جندي على حدود كالينينجراد بسبب مخاوف التعبئة الروسية
حدث في مثل هذا اليوم.. مصر تتأهل لـ كأس العالم 2018 بعد غياب 28 عامًا
الهلال الأحمر المصري يمد أهالي غزة بآلاف المساعدات الغذائية والإغاثية
نزل 10 جنيهات.. سعر الذهب في الصاغة الآن
54 مليار جنيه للأسر.. التضامن تستعرض استراتيجية تمكين المرأة في بلجراد
فيها حاجة حلوة..الرئيس السيسي يمازح أطفال كوريا الجنوبية
قوافل الإغاثة إلى غزة.. مساعدات غذائية وطبية وسط تحديات متصاعدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اتجاه لتأجيل الانتخابات التشريعية في فلسطين.. تفاصيل

محمود عباس أبو مازن
محمود عباس أبو مازن
محمود زيدان

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، إن هناك مسارين متوازيين فيما يتعلق بالانتخابات الفلسطينية المرتقبة، أولهما موقف لجنة الانتخابات المركزية، والثاني ما يحدث على أرض الواقع في ظل الحديث عن احتمال إرجاء الانتخابات بقرار من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأوضحت خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبوزيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن لجنة الانتخابات المركزية أكدت أكثر من مرة أن العملية الانتخابية، سواء من الناحية القانونية أو الفنية، لا تزال مستمرة، مشيرة إلى أن اللجنة أصدرت أمس بيانا أعلنت فيه تسجيل عدد من القوائم، كان آخرها خلال الفترة الأخيرة التي تشهد استمرار الإجراءات الانتخابية.

وأضافت أن لجنة الانتخابات المركزية تواصل تسجيل القوائم المرشحة لحين صدور قرار رسمي من الرئيس محمود عباس بتأجيل الانتخابات أو إلغائها، إلى جانب صدور المرسوم الرئاسي الخاص بذلك.

وأشارت إلى أن لقاء جمع عددا من الفصائل الفلسطينية في مصر لترتيب البيت الداخلي، موضحة أن حركتي فتح والجهاد الإسلامي وحركة حماس ناقشت خلال اللقاءات سبل ترتيب البيت الداخلي، إلى جانب مسار العملية الانتخابية وكيفية المضي فيها.

وأوضحت أن ذلك يأتي في ظل رفض إسرائيل دخول طواقم لجنة الانتخابات المركزية من رام الله إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أن وفد حركة فتح المشارك في اللقاءات عاد إلى الضفة الغربية، ومن المقرر عقد اجتماعات داخل الحركة ومع اللجنة التنفيذية، لعرض نتائج اللقاءات التي عقدت في القاهرة، سواء المتعلقة بترتيب البيت الداخلي أو بالعملية الانتخابية التشريعية.

محمود عباس أبو مازن محمود عباس فلسطين القاهرة الإخبارية أخبار توك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عيار 24 يهبط دون الـ 7 آلاف.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

الزمالك

بشفق على لاعبي الأبيض.. إكرامي يعلق على خسارة الزمالك بثلاثية قبل القمة

تركوا الفرح واتجهوا للصلاة

تركوا الفرح واتجهوا للصلاة.. فيديو متداول يشعل تفاعل رواد السوشيال

محمود طاهر

محمد عبد الوهاب: أرض الأهلي بالتجمع الخامس تحركت 50 مترا من أجل عدم ظهور اسم محمود طاهر

اسعار الفراخ البيضاء اليوم

الفراخ ارتفعت من جديد.. أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق

امير هشام

أمير هشام يكشف مفاجآت وراء أزمة رفض لاعبي الزمالك السفر إلى سوريا

الاهلي و الزمالك

جمال عبد الحميد يثير الجدل قبل القمة: الحكام وراء تفوق الأهلي على الزمالك

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026 جميع الصفوف .. صور وتفاصيل

ترشيحاتنا

إزالة طواحين ذهب بقنا

خلال حملة أمنية..إزالة 14طاحونة ذهب وحوض سنايد في قنا

طاقم الاسعاف

محافظ الفيوم يوجه بتكريم طاقم إسعاف أعاد 660 ألف جنيه لمصاب في حادث بطريق أسيوط الغربي

صورة أرشيفية

«ضاقت به سُبل الحياة».. أربعيني ينهي حياته بقرص حفظ الغلال داخل منزله في طهطا بسوهاج

بالصور

فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟

فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟
فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟
فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟

لحم الحمام .. فوائد و فيتامينات للجسم لا تتوقعها

فوائد لحم الحمام
فوائد لحم الحمام
فوائد لحم الحمام

ابنة رانيا فريد شوقي تلفت الأنظار في أحدث ظهور

ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها
ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها
ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها

ابنة نسرين أمين تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة جريئة | شاهد

ابنة نسرين أمين
ابنة نسرين أمين
ابنة نسرين أمين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد