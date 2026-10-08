اتجاه لتأجيل الانتخابات التشريعية في فلسطين.. تفاصيل

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، إن هناك مسارين متوازيين فيما يتعلق بالانتخابات الفلسطينية المرتقبة، أولهما موقف لجنة الانتخابات المركزية، والثاني ما يحدث على أرض الواقع في ظل الحديث عن احتمال إرجاء الانتخابات بقرار من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأوضحت خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبوزيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن لجنة الانتخابات المركزية أكدت أكثر من مرة أن العملية الانتخابية، سواء من الناحية القانونية أو الفنية، لا تزال مستمرة، مشيرة إلى أن اللجنة أصدرت أمس بيانا أعلنت فيه تسجيل عدد من القوائم، كان آخرها خلال الفترة الأخيرة التي تشهد استمرار الإجراءات الانتخابية.

وأضافت أن لجنة الانتخابات المركزية تواصل تسجيل القوائم المرشحة لحين صدور قرار رسمي من الرئيس محمود عباس بتأجيل الانتخابات أو إلغائها، إلى جانب صدور المرسوم الرئاسي الخاص بذلك.

وأشارت إلى أن لقاء جمع عددا من الفصائل الفلسطينية في مصر لترتيب البيت الداخلي، موضحة أن حركتي فتح والجهاد الإسلامي وحركة حماس ناقشت خلال اللقاءات سبل ترتيب البيت الداخلي، إلى جانب مسار العملية الانتخابية وكيفية المضي فيها.

وأوضحت أن ذلك يأتي في ظل رفض إسرائيل دخول طواقم لجنة الانتخابات المركزية من رام الله إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أن وفد حركة فتح المشارك في اللقاءات عاد إلى الضفة الغربية، ومن المقرر عقد اجتماعات داخل الحركة ومع اللجنة التنفيذية، لعرض نتائج اللقاءات التي عقدت في القاهرة، سواء المتعلقة بترتيب البيت الداخلي أو بالعملية الانتخابية التشريعية.