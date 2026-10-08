10 دول أوروبية تشارك في قوة أممية إلى لبنان بدلًا من اليونيفيل

قال عمرو المنيري، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من بروكسل، إن الاتحاد الأوروبي يبحث آليات تشكيل قوة أوروبية يمكن أن تضطلع بدور أمني في لبنان، في إطار مساعٍ لتعزيز الاستقرار ودعم المؤسسات الأمنية اللبنانية، بالتزامن مع قرب انتهاء مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل».

وأوضح المنيري خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد بشتو، في برنامج "المراقب"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن نحو 10 دول أوروبية أعلنت استعدادها للمشاركة في هذا التوجه، مشيرًا إلى أن ذلك قد يتيح للاتحاد الأوروبي التحرك دون الحاجة إلى انتظار إجراءات مطولة داخل البرلمان الأوروبي، في ظل وجود نقاشات وتحفظات بشأن طبيعة القوة ومهامها.

وأضاف أن هناك اعتراضات أو تحفظات أمريكية على مشاركة قوات من بعض الدول الأوروبية، من بينها ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، في أي ترتيبات أمنية جديدة في لبنان، الأمر الذي يدفع الاتحاد الأوروبي إلى بحث آليات بديلة للتعاون المباشر مع بيروت.

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية» إلى أن الزيارة الأوروبية الأخيرة إلى لبنان، التي امتدت على مدار يومين، هدفت إلى الاطلاع على التطورات المتعلقة بالوضع الأمني والسياسي في البلاد، وبحث سبل دعم المؤسسات اللبنانية وقدرتها على الاضطلاع بمهامها بصورة مستقلة.

وأوضح أن أحد الملفات الرئيسية التي تواجه الاتحاد الأوروبي يتمثل في مسألة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، بما في ذلك ملف سلاح حزب الله، معتبرًا أن هذا الملف يمثل تحديًا رئيسيًا أمام مستقبل التعاون الأمني بين لبنان والدول الأوروبية، خاصة مع اقتراب انتهاء مهمة «اليونيفيل» بنهاية العام.

وأكد المنيري أن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى لبنان باعتباره شريكًا استراتيجيًا وجزءًا مهمًا من منظومة الأمن الإقليمي والأوروبي، خاصة في ظل ملفات مشتركة، من بينها الهجرة غير النظامية والتطورات الأمنية في المنطقة.