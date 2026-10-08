قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لايفات وابتذال.. القبض على سيدة تستغل أفراد أسرتها في التسول الإلكتروني
بسبب خلافات المصاهرة.. القبض على طرفى مشاجرة بالجيزة
بعد انسحاب جبهة تيجراي.. الجيش الإثيوبي ينهب المستشفيات والمنشآت الحكومية في ميكيلي
3 أعوام على الاستجابة.. الهلال الأحمر يستعرض جهوده الإغاثية لدعم غزة
ثابت بدون تغيير.. سعر الدولار في البنوك الآن
ليتوانيا تنشر 100 جندي على حدود كالينينجراد بسبب مخاوف التعبئة الروسية
حدث في مثل هذا اليوم.. مصر تتأهل لـ كأس العالم 2018 بعد غياب 28 عامًا
الهلال الأحمر المصري يمد أهالي غزة بآلاف المساعدات الغذائية والإغاثية
نزل 10 جنيهات.. سعر الذهب في الصاغة الآن
54 مليار جنيه للأسر.. التضامن تستعرض استراتيجية تمكين المرأة في بلجراد
فيها حاجة حلوة..الرئيس السيسي يمازح أطفال كوريا الجنوبية
قوافل الإغاثة إلى غزة.. مساعدات غذائية وطبية وسط تحديات متصاعدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

10 دول أوروبية تشارك في قوة أممية إلى لبنان بدلًا من اليونيفيل

عمرو المنيري، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية..
عمرو المنيري، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية..
محمود زيدان

قال عمرو المنيري، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من بروكسل، إن الاتحاد الأوروبي يبحث آليات تشكيل قوة أوروبية يمكن أن تضطلع بدور أمني في لبنان، في إطار مساعٍ لتعزيز الاستقرار ودعم المؤسسات الأمنية اللبنانية، بالتزامن مع قرب انتهاء مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل».

وأوضح المنيري خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد بشتو، في برنامج "المراقب"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن نحو 10 دول أوروبية أعلنت استعدادها للمشاركة في هذا التوجه، مشيرًا إلى أن ذلك قد يتيح للاتحاد الأوروبي التحرك دون الحاجة إلى انتظار إجراءات مطولة داخل البرلمان الأوروبي، في ظل وجود نقاشات وتحفظات بشأن طبيعة القوة ومهامها.

وأضاف أن هناك اعتراضات أو تحفظات أمريكية على مشاركة قوات من بعض الدول الأوروبية، من بينها ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، في أي ترتيبات أمنية جديدة في لبنان، الأمر الذي يدفع الاتحاد الأوروبي إلى بحث آليات بديلة للتعاون المباشر مع بيروت.

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية» إلى أن الزيارة الأوروبية الأخيرة إلى لبنان، التي امتدت على مدار يومين، هدفت إلى الاطلاع على التطورات المتعلقة بالوضع الأمني والسياسي في البلاد، وبحث سبل دعم المؤسسات اللبنانية وقدرتها على الاضطلاع بمهامها بصورة مستقلة.

وأوضح أن أحد الملفات الرئيسية التي تواجه الاتحاد الأوروبي يتمثل في مسألة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، بما في ذلك ملف سلاح حزب الله، معتبرًا أن هذا الملف يمثل تحديًا رئيسيًا أمام مستقبل التعاون الأمني بين لبنان والدول الأوروبية، خاصة مع اقتراب انتهاء مهمة «اليونيفيل» بنهاية العام.

وأكد المنيري أن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى لبنان باعتباره شريكًا استراتيجيًا وجزءًا مهمًا من منظومة الأمن الإقليمي والأوروبي، خاصة في ظل ملفات مشتركة، من بينها الهجرة غير النظامية والتطورات الأمنية في المنطقة.

قناة «القاهرة الإخبارية عمرو المنيري مراسل قناة «القاهرة الإخبارية القاهرة الإخبارية أخبار توك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عيار 24 يهبط دون الـ 7 آلاف.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

الزمالك

بشفق على لاعبي الأبيض.. إكرامي يعلق على خسارة الزمالك بثلاثية قبل القمة

تركوا الفرح واتجهوا للصلاة

تركوا الفرح واتجهوا للصلاة.. فيديو متداول يشعل تفاعل رواد السوشيال

محمود طاهر

محمد عبد الوهاب: أرض الأهلي بالتجمع الخامس تحركت 50 مترا من أجل عدم ظهور اسم محمود طاهر

اسعار الفراخ البيضاء اليوم

الفراخ ارتفعت من جديد.. أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق

حسام وابراهيم حسن

محمد عبد الوهاب: حسام وإبراهيم تعرضا للظلم في الأهلي ولا أعارض تدريبهم للأحمر

امير هشام

أمير هشام يكشف مفاجآت وراء أزمة رفض لاعبي الزمالك السفر إلى سوريا

الاهلي و الزمالك

جمال عبد الحميد يثير الجدل قبل القمة: الحكام وراء تفوق الأهلي على الزمالك

ترشيحاتنا

أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها

بفستان جريء..أحدث ظهور لـ ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها

محمد الحلو وتامر عبد المنعم

محمد الحلو وتامر عبدالمنعم يشهدان الاستعدادات النهائية لاحتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر على مسرح البالون

اصلاح الشعر

غير متوقع.. زيت طبيعي يصلح الشعر ويزيده نعومة وصحة

بالصور

فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟

فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟
فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟
فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟

لحم الحمام .. فوائد و فيتامينات للجسم لا تتوقعها

فوائد لحم الحمام
فوائد لحم الحمام
فوائد لحم الحمام

ابنة رانيا فريد شوقي تلفت الأنظار في أحدث ظهور

ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها
ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها
ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها

ابنة نسرين أمين تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة جريئة | شاهد

ابنة نسرين أمين
ابنة نسرين أمين
ابنة نسرين أمين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد