تتبعا الضحية بعد خروجه من البنك.. القبض على عاطلين بشبين الكوم سرقا 30 ألف يورو بالإكراه

​نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنوفية في ضبط شخصين في اتهامهما بسرقة 30 ألف يورو (ما يعادل نحو مليون و700 ألف جنيه مصري) كرها عن صاحبه، عقب تتبعه فور خروجه من أحد البنوك بمركز شبين الكوم.

جاء ذلك بعد أن تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بتعرض أحد المواطنين لعملية سرقة بالإكراه؛ إذ قام الجناة بتتبع خط سير المجني عليه بدقة منذ خروجه من البنك وحتى وصوله إلى قرية "بتبس" التابعة لمركز شبين الكوم، حيث انقضّا عليه وسلبا منه المبلغ المالي تحت التهديد.

​وفور تلقي البلاغ؛ تم تشكيل فريق بحث جنائي، واعتمدت خطة البحث على تقنيات حديثة، وتتبع كاميرات المراقبة، وجمع التحريات.

​وأسفرت الأكمنة الأمنية المُحكمة عن تحديد هوية المتهمين واستهدافهما ضبطاً، وضبط المبلغ المالي المستولى عليه كاملاً بحوزتهما.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، والتحفظ على المتهمين والمضبوطات.

وبالعرض على النيابة العامة؛ أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات.