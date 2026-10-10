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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محاكمة 168 متهما في خلية التجمع الإرهابية.. غدا

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم
إسلام دياب

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، غدا الأحد الموافق 11 أكتوبر 2026، مرافعة النيابة العامة في محاكمة 168 متهما، في القضية رقم 29 لسنة 2025 جنايات التجمع، المعروفة بخلية التجمع الإرهابية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه خلال الفترة من 1 أكتوبر 2020 وحتى 30 أكتوبر 2022، المتهمون من الأول وحتى الرابع تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

الدائرة الثانية إرهاب مجمع محاكم بدر محاكمة 168 متهما خلية التجمع إرهاب

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