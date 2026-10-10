عبد الله بكري: محظوظ بالتدرب تحت قيادة محمد شوقي.. وصلاح أيقونة عالمية

قال عبد الله بكري لاعب نادي زد إف سي الحالي وسموحة وبيراميدز السابق، إنه محظوظ بالتدرب تحت قيادة اسمين من الأسماء الكبيرة في بطولة الدوري المصري الممتاز كمدربين، كابتن مجدي عبد العاطي الذي تدربت تحت قيادته في نادي فاركو ، وكابتن محمد شوقي أحد أفضل مدربي الكرة المصرية حاليًا فنيًا وشخصيًا.

وتابع "بكري"، في تصريحات لبرنامج نجوم دوري أورا مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: نجحت في الاستفادة من أي مدير فني عملت معه، خصوصًا عندما يكون مدربًا لديه تفاصيل وأفكار كثيرة، كلاعب بتمارس عملك وأنت مقتنع بالأفكار التي يتم تنفيذها في الملعب، وكابتن محمد شوقي يمتلك تفاصيل وأفكار كثيرة جدًا، يستطيع توصيلها للفريق بشكل مبسط، والحمد لله النتائج كانت خير دليل ومعها شكل الفريق وأداؤه، أما كابتن خالد بيبو فهو مدير كرة شاطر وشخصية محترمة وجميلة جدًا، لذلك أحاول استغلال كل دقيقة للتعلم منهم والاستفادة من خبراتهم.

وأضاف لاعب بيراميدز السابق: عصبية كابتن محمد شوقي طبيعية كونه مسؤول عن فريق له أهدافه وطموحاته، طبيعية كونه يريد فريقه أحسن فريق، ولاعبيه أحسن لاعبين، كابتن محمد شوقي هو "الباور" بتاع الفريق، مع التأكيد على أن العصبية والنرفزة والزعيق من أجل مصلحة الفريق فقط، وبعد المباراة أيا كانت النتيجة يصافح ويتحدث مع الجميع فهو قريب من كل اللاعبين بحكم سنه وهذه ميزة جيدة تمنحنا إضافة هائلة كونه كان لاعبًا في أعلى مستوى سابقًا.

وواصل لاعب سموحة السابق: منتخب مصر تفاجئ بأداء أنجولا، اللاعبين كانوا مريحين "بلغة الكورة" بعد ما قدموه في كأس العالم، وده طبيعي أي إنسان بيشعر إنه قدم شيئًا كبيرًا تجده بعدها يحاول الهدوء والراحة، لذلك في مباراة جنوب السودان اللاعبين شعروا بالخطر وانتفضوا وحققوا مكسب كبير على ملعب نجيل صناعي بأداء جيد.

وأردف: كابتن حسام حسن أو أي إنسان وارد يخطىء وهو اعتذر وقال إنه كلامه فُهم خطأ، بالتالي رأيي إن كل الأمور ستنتهي لإن ده منتخب مصر، ومع توالي المباريات الأمور ستهدأ وسنرى كل اللاعبين في معسكر منتخب مصر وأهمهم محمد صلاح الذي لا غنى عنه، محمد صلاح آيقونة من آيقونات كرة القدم في العالم، وما حدث في منتخب مصر أمر طبيعي في كل منتخبات العالم.

واختتم عبد الله بكري حديثه: ثنائية رامي ربيعة وياسر إبراهيم أفضل ثنائية دفاعية في منتخب مصر من أيام تواجدهما في النادي الأهلي، متفاهمين ولعبا معًا كثيرًا وخط الدفاع يحتاج للتفاهم والترابط أكثر من التميز، وأتمنى العودة لارتداء قميص منتخب مصر مرة أخرى.