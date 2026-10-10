النحاس يرتفع بدعم من تحسن الطلب الصيني وانتعاش الأسهم العالمية

ارتفعت أسعار النحاس في ختام تعاملات الأسبوع المنقضي، مدعومة بتحسن مؤشرات الطلب في الصين و انتعاش أسواق الأسهم العالمية، لتتعافى من خسائر الجلسة السابقة و تحقق مكاسب أسبوعية بلغت 2%.

وصعد سعر النحاس بنسبة 1.9% في ختام تعاملات الأسبوع، ليغلق عند 14 ألفًا و540 دولارًا للطن في بورصة لندن للمعادن، فيما ظلت المخزونات الصينية منخفضة عقب عطلة وطنية استمرت أسبوعًا، وسجل أحد مؤشرات الطلب على الواردات أعلى مستوى له في أربع سنوات، بما يشير إلى احتمال اتجاه المشترين إلى إعادة تكوين المخزونات في الصين، أكبر مستهلك للنحاس في العالم.

ولا تزال مخاوف نقص الإمدادات تدعم أسعار المعدن، في ظل تدفق كميات كبيرة من النحاس إلى الولايات المتحدة تحسبًا لفرض رسوم جمركية محتملة، الأمر الذي يقلص المعروض المتاح في الأسواق الأخرى.

كما يراقب المتعاملون تطورات الإضراب في منجم سنتينيلا التابع لشركة "أنتوفاجاستا" في تشيلي، حيث أعلن بعض العمال الدخول في إضراب عن الطعام.

وذكر محللون لدى شركة "ستون إكس"، من بينهم ناتالي سكوت-جراي، في مذكرة بحثية، أنهم لا يزالون يتبنون نظرة إيجابية تجاه النحاس، مدعوما بمخاطر الإمدادات والطلب الموسمي في الصين واستمرار حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، محذرين في الوقت نفسه من أن استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة وتشدد البنوك المركزية قد يشكلان ضغوطا على الأسعار.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، تحسنت شهية المستثمرين للمخاطرة خلال تعاملات الجمعة، وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 0.6%، مع ترقب انطلاق موسم إعلان نتائج أعمال الشركات الأمريكية.. غير أن استمرار ارتفاع أسعار النفط و عوائد سندات الخزانة الأمريكية حدّ من المكاسب، إذ جرى تداول خام برنت عند نحو 104 دولارات للبرميل، في ظل استمرار التوترات في الشرق الأوسط، فيما صعد عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى نحو 5.24%.

وفي أسواق المعادن الأخرى، تراجع الألومنيوم بنسبة 0.1% ليصل إلى 3,048.50 دولارا للطن، بينما ارتفع النيكل بنسبة 0.4% إلى 15,622 دولارًا، كما صعد سعر الذهب الفوري بنسبة 1.7%، وزادت الفضة بنسبة 3.1%.