زغاريد من أسر المندوبين المساعدين الجدد بقصر الأميرة فوقية.. احتفالًا بحلف اليمين

تعالت أصوات الزغاريد، وسادت أجواء من الفرحة العارمة بقصر الأميرة فوقية مقر مجلس الدولة، اليوم السبت، تزامنًا مع مراسم أداء اليمين القانونية للمندوبين المساعدين الجدد بمجلس الدولة، أمام المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، وسط احتفالات الأهالي بتعيين أبنائهم وبدء مسيرتهم في العمل القضائي.

وشهد محيط القصر حضورًا مكثفًا لأسر وأهالي المندوبين المساعدين الجدد، الذين حرصوا على مشاركة أبنائهم هذه اللحظات الاستثنائية، وسط مشاهد مؤثرة امتزجت فيها دموع الفرح بالزغاريد والتهاني.

الأوشحة القضائية تزين المندوبين المساعدين الجدد

وارتدى المندوبون المساعدون الجدد الأوشحة القضائية لحظة أداء اليمين القانونية، في مشهد عكس أهمية المناسبة بالنسبة لهم ولأسرهم، فيما حرص الأهالي على توثيق اللحظات التذكارية والتقاط الصور احتفالًا بتعيين أبنائهم.



إجراءات أمنية لتنظيم مراسم حلف اليمين

في سياق متصل، شهد محيط مجلس الدولة إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة، لتأمين مراسم أداء اليمين القانونية وتنظيم دخول المندوبين المساعدين وأسرهم، بما يضمن انتظام الفعاليات وسلامة الحضور.

وتأتي مراسم حلف اليمين في إطار استكمال إجراءات تعيين المندوبين المساعدين الجدد بمجلس الدولة، بموجب القرارين الجمهوريين رقمي 406 و410 لسنة 2026، حيث يشمل القرار الأخير تعيين 305 من خريجي دفعتي 2021 و2022.