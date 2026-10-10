وقود الطائرات يقترب من 5 دولارات للجالون في نيويورك ولوس أنجلوس

اقتربت أسعار وقود الطائرات في نيويورك ولوس أنجلوس من مستوى 5 دولارات للجالون، مدفوعة باضطرابات الإمدادات الناجمة عن الضربات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية وتراجع شحنات المنتجات النفطية المكررة من الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة أنباء «بلومبيرج» الأمريكية أن السعر في نيويورك بلغ 4.95 دولار للجالون، وهو أعلى مستوى منذ أواخر مارس الماضي، بينما وصل في لوس أنجلوس إلى 4.91 دولار، وهو الأعلى منذ أواخر أبريل.

وتثير هذه الزيادة مخاوف من ارتفاع تكاليف تشغيل شركات الطيران وأسعار التذاكر، بما قد ينعكس على التضخم وقطاع السفر. وتوقعت شركة «دلتا إيرلاينز» تحمل نحو 6 مليارات دولار من تكاليف الوقود الإضافية خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، مع تقدير سعر الوقود بنحو 4.25 دولار للجالون خلال الربع المقبل، وسط توقعات باستمرار ارتفاع أسعار التذاكر لفترة ممتدة.

وتأتي الضغوط على وقود الطائرات بالتزامن مع تراجع مخزونات الديزل إلى أدنى مستوياتها الموسمية المسجلة، نظرًا إلى الارتباط الوثيق بين إنتاج الوقودين واعتمادهما على عمليات تكرير متشابهة.

ورغم بقاء مخزونات وقود الطائرات عند مستويات جيدة نسبيًا، فإن الإنتاج تراجع مؤخرًا إلى مستويات قريبة من مارس، ما يزيد المخاوف بشأن استمرار الضغوط على الإمدادات والأسعار.