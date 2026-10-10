مقتل شخص وإصابة 13 آخرين في هجوم أوكراني على مقاطعة بيلجورود الروسية

أعلن حاكم منطقة بيلجورود الروسية ألكسندر شوفاييف، مقتل شخص وإصابة 13 آخرين في المقاطعة، خلال الـ24 ساعة الماضية، نتيجة هجوم أوكراني.

وأوضح شوفاييف - عبر قناته على تطبيق "ماكس" الروسي للتواصل الاجتماعي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم السبت -: "أن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت أراضي المنطقة 106 مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية، وضربت مناطق بيلجورود وأليكسيفسكي وبوريسوفسكي وفالويسكي وفيديليفسكي وفولوكونوفسكي وجرايفورونسكي، وإيفنيانسكي وكراسنويارسك، ونوفوسكولسكي وراكيتيانسكي وروفينسكي، وشيبكينسكي".

وأضاف شوفاييف: "شن العدو ثلاث هجمات مدفعية. وبفضل العمل الاحترافي لأطقم الدفاع الجوي وجميع الوحدات المشاركة، تم إسقاط 117 طائرة مسيرة".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، بأنه خلال الليلة الماضية، بين الساعة 8 مساء أمس حتى الساعة 8 صباح اليوم، "اعترضت وحدات الدفاع الجوي المناوبة ودمّرت 560 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات بيلجورود وبريانسك وفولجوجراد وفورونيج وكالوجا وكورسك وليبيتسك وأوريول وبينزا وروستوف، وسامارا وساراتوف وسمولينسك وتامبوف وتولا ومقاطعة موسكو، وجمهورية القرم وفوق مياه بحر آزوف والبحر الأسود".