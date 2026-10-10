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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المتحف الزراعي ومعرض «زهور مصر» يواصلان استقبال الزوار بالكرنفالات والعروض الفنية للأطفال

معرض الزهور
معرض الزهور
شيماء مجدي

واصل المتحف الزراعي بالدقي ومعرض "زهور مصر"، اليوم السبت، استقبال الأعداد الكبيرة من الزوار والأسر المصرية في ختام أيام الفتح المجاني للجمهور، والتي قررتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمناسبة الذكرى المجيدة لانتصارات السادس من أكتوبر.

وشهدت أروقة المتحف الزراعي وساحات المعرض على مدار اليوم أجواءً احتفالية مبهجة، حيث أُقيمت سلسلة من الكرنفالات والعروض الفنية والترفيهية المخصصة للأطفال والأسر، والتي تنوعت بين الفقرات الموسيقية والأنشطة التفاعلية ورش الرسم والمسابقات الثقافية التي هدفت إلى دمج التوعية بالتراث الزراعي المصري العريق ببهجة المناسبة الوطنية.

وأكدت الوزارة أن المتحف الزراعي بالدقي يفتح أبوابه أمام جميع المواطنين والرحلات المدرسية والجامعية طوال العام، حيث يستقبل زواره يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً. 

ويعد المتحف، الذي تأسس عام 1930، ثاني أهم متحف متخصص في الزراعة على مستوى العالم، ويضم عدة متاحف متخصصة في موقع واحد، تعكس جميعها تاريخ الزراعة وتطورها في مصر عبر مختلف العصور الفرعونية واليونانية والأنشطة الريفية الأصيلة.

ويستمر معرض "زهور مصر" المقيم بساحة المتحف في استقبال المواطنين والمهتمين بالنباتات والزهور ومستلزمات الحدائق يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً، حيث يشكل المعرض ملتقىً هاما لعشاق الطبيعة وهواة التنسيق، كما يضم تشكيلة واسعة من زهور الزينة، والنباتات النادرة، وشجيرات الفاكهة، ومستلزمات الحدائق، بمشاركة كبرى الشركات والمشاتل المتخصصة، والبالغ عددها 80 شركة.

وتبلغ قيمة تذكرة الدخول لزيارة المتحف الزراعي ومعرض الزهور  20 جنيهاً فقط، تشمل جولة داخل أقسام المتحف والاستمتاع بفعاليات وأجنحة معرض الزهور، حرصاً من وزارة الزراعة على إتاحة هذه الصروح الثقافية  للمصريين بأسعار تناسب الجميع.

المتحف الزراعي زهور مصر انتصارات أكتوبر أكتوبر المتحف

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