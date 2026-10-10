أستاذ علوم سياسية: السيسي يضع القضية الفلسطينية في صدارة تحركاته الدولية

أكد الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص على طرح القضية الفلسطينية خلال زياراته الخارجية ومختلف المحافل الدولية، مشددًا على أن إقامة دولة فلسطينية على أساس حل الدولتين والعودة إلى حدود عام 1967 تمثل السبيل لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وقال «سلامة»، خلال مداخلة عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إن الرئيس السيسي يحظى بحفاوة استقبال في زياراته الخارجية سواء في كوريا الجنوبية أو ماليزيا، مشيرًا إلى أن الاستقبال في ماليزيا اتسم بالصدق والود وعكس تقديرًا لشخص الرئيس والقيادة السياسية المصرية ومكانة مصر، موضحًا أن إهداء الرئيس السيسي الوسام الأعلى في ماليزيا يعبر عن تقدير الدولة الماليزية له ولمكانة الدولة المصرية.

وأوضح أن الحضور الثقافي المصري في كوريا الجنوبية وماليزيا يعكس نجاح الدبلوماسية الرئاسية في تقديم مصر باعتبارها نموذجًا يحظى بالتقدير والإشادة من دول العالم، لافتًا إلى أن هذا الحضور يمثل مصدر فخر للمصريين، ويسهم في تعزيز التعاون والتوافق بين مصر وشركائها، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أشار إلى أن الرئيس السيسي يحمل القضية الفلسطينية معه في جميع زياراته الخارجية، ويخاطب المجتمع الدولي باستمرار بشأن صعوبة التوصل إلى تسوية لها في ظل استمرار الأوضاع الراهنة، مؤكدًا ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة إذا كانت هناك رغبة حقيقية في تحقيق السلام والاستقرار على مستوى العالم.

وشدد على أن الرئيس السيسي يؤكد دائمًا أن القضية الفلسطينية لا تقتصر أهميتها على المنطقة العربية، وإنما تمثل قضية مركزية للعالم بأسره، موضحًا أن استمرار عدم التوصل إلى حل للقضية ومواصلة العدوان الإسرائيلي يفتحان أبوابًا متعددة للتوتر، ويشكلان تحديًا حقيقيًا أمام خطط التنمية التي تسعى دول العالم إلى تحقيقها، ومن بينها دول منطقة جنوب شرق آسيا.