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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع تكاليف الوقود والتأمين يدفع شركات شحن أمريكية إلى إعلان الإفلاس

ارتفاع تكاليف الوقود والتأمين يدفع شركات شحن أمريكية إلى إعلان الإفلاس
ارتفاع تكاليف الوقود والتأمين يدفع شركات شحن أمريكية إلى إعلان الإفلاس
أ ش أ

 كشفت شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية عن تقدم عدد من شركات الشحن والنقل بالشاحنات في الولايات المتحدة بطلبات لإشهار إفلاسها خلال سبتمبر الماضي، في ظل الارتفاع الحاد في تكاليف الوقود والتأمين ومصروفات التشغيل الأخرى، ما يفاقم الضغوط على قطاع النقل البري الذي يمثل ركيزة أساسية في حركة التجارة ونقل البضائع بين الولايات الأمريكية.

وأظهرت وثائق الإفلاس، التي اطلعت عليها "فوكس نيوز"، أن 8 شركات على الأقل في قطاع النقل، تقدمت بطلبات الحماية بموجب الفصل الحادي عشر خلال الشهر الماضي، حيث أشار أحد مالكي شركات النقل بالشاحنات بشكل مباشر إلى تكاليف الديزل والتأمين كأسباب رئيسة وراء تقديمه طلب الإفلاس.

وصرح مالك شركة "تراك لود"، ماركوس أوفركاست، للشبكة بأن تكاليف الديزل والتأمين تسببت في إفلاس شركته في فلوريدا، فيما شكل التأمين الضغط الأكبر.

وبينت خبيرة السيارات، لورين فيكس، أن الضغط الناتج عن ارتفاع أسعار الديزل يتجاوز شركات النقل بالشاحنات، لأن كل ما يشتريه المستهلكون تقريبا يحتاج إلى النقل في مرحلة ما من سلسلة التوريد، وقالت: "عندما ترتفع أسعار البنزين أو الديزل، يتأثر كل شيء ينتقل من نقطة أ إلى نقطة ب".

وتنتقل ضغوط تكاليف النقل المرتفعة في جميع أنحاء الاقتصاد من المعدات الزراعية، إلى البضاعة المنقولة من الموانئ، وصولا إلى توصيل المواد الغذائية والطرود، لتصل في نهاية المطاف إلى المستهلكين. ومع ارتفاع أسعار الديزل، تتزايد الأعباء المالية على شركات النقل بالشاحنات، التي تعاني أصلا من تكاليف التأمين الباهظة وضغوط التشغيل الأخرى.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد اتخذ إجراء لتخفيف الأعباء، حيث سمح مؤقتا باستخدام الديزل المصبوغ باللون الأحمر، المعفي من الضرائب الفيدرالية، والمخصص عادة للاستخدامات على الطرق السريعة.

وتوقعت الخبيرة فيكس أن تحدث هذه الخطوة "فرقا كبيرا"، فيما قدرت أنها قد توفر للسائقين ما بين 50 سنتا ودولار واحد لكل جالون.

كما أعلن البيت الأبيض أن ترامب توصل إلى اتفاق مع أوروبا للإفراج عن 100 مليون برميل من الديزل المكرر والنفط الخام من الاحتياطيات الاستراتيجية على مدى الأشهر الأربعة المقبلة.

ولفتت شبكة "فوكس بيزنس" إلى أن طلبات الإفلاس المقدمة في سبتمبر تضمنت شركات النقل بالشاحنات والشحن في عدة ولايات، حيث أفادت بعضها بأن ديونها تفوق أصولها بكثير، وذلك في ظل مواجهة القطاع لارتفاع التكاليف.

وبينت أن شركة "أوفركاست تراكلود" تقدمت بطلب إشهار إفلاس في 9 سبتمبر أمام محكمة الإفلاس الأمريكية للمنطقة الوسطى من ولاية فلوريدا، حيث قدرت الشركة قيمة أصولها بما يتراوح بين 100,001 و500,000 دولار، والتزاماتها المالية بأقل من 50,000 دولار.

علاوة على ذلك، تقدمت شركة "جلوب ماستر" بطلب في 15 سبتمبر في ولاية إلينوي بموجب "الفصل الفرعي الخامس"، موضحة أن أصولها تبلغ 1.1 مليون دولار، والتزاماتها وصلت إلى 3.26 مليون دولار، كما أعلنت شركة "سي إل جيه ترانسبورتنج"، في اليوم ذاته أنها تقدمت بطلب إفلاس، عن أصول تبلغ 483 ألفا و205 دولارات، والتزامات قيمتها 823 ألفا و161 دولارا، حسب ميزانيتها العمومية في شهر يوليو.

وفي ولايات أخرى، تقدمت بطلبات إفلاس أيضا شركة "باسر ترانسبورت" في ولاية لويزيانا، وشركة "جيت ترانسبورت& ماتريالز" من ولاية تكساس، وشركة "ميل كريك لوجيستيك" من ولاية كانساس، وشركة "أر بي هاي هولينج" من ولاية أريزونا، إضافة إلى شركة "زوكو ترانسبورت" من ولاية تكساس.

وأِشارت شبكة "فوكس نيوز" إلى أن أسعار بيع وقود الديزل بلغت حوالي 6.26 دولار للجالون في محطة توقف الشاحنات "فلاينج جيه" في مدينة إورانج بولاية تكساس.

شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية شركات الشحن الارتفاع الحاد في تكاليف الوقود قطاع النقل البري

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