رئيس الوزراء البريطاني وزيلينسكي يبحثان سبل مواصلة الضغط على روسيا

أجرى رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام، اتصالًا هاتفيًا، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لبحث تطورات الحرب في أوكرانيا وسبل مواصلة الضغط على روسيا.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء- في بيان- أن بورنهام استهل الاتصال بالتأكيد على تضامن المملكة المتحدة الكامل مع أوكرانيا، في ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها البلاد.

وبحث الجانبان أهمية مواصلة الضغط على روسيا، حيث شدد رئيس الوزراء على أن بلاده ستواصل تشديد العقوبات المفروضة على موسكو واتخاذ مزيد من الإجراءات لتقييد القدرات العسكرية الروسية، استكمالًا للعقوبات الجديدة التي أعلنتها المملكة المتحدة هذا الأسبوع واستهدفت جهات روسية.

وأكدا ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في قطاع الطاقة، خاصة أن وقف هذه الهجمات من شأنه أن يسمح بعودة مزيد من إمدادات الطاقة والمواد الغذائية إلى الأسواق العالمية.

واتفق الزعيمان على عقد لقاء مباشر خلال الأيام المقبلة، لمواصلة مناقشة هذه الملفات والتطورات ذات الصلة.