«أكتوبر.. ملحمة وطن ونغم».. ندوة واحتفالية كبرى بدار الكتب والوثائق القومية إحياءً لذكرى النصر المجيد

تعلن الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، عن تنظيم احتفالية ثقافية وفنية تتضمن ندوة بعنوان «أكتوبر.. ملحمة وطن ونغم»، وذلك بمناسبة الذكرى المجيدة لنصر أكتوبر، وفي إطار حرص الهيئة على تسليط الضوء على الدور المحوري للفن والثقافة في توثيق ذاكرة الوطن وتعزيز روح الانتماء لدى مختلف الأجيال.

وتُقام فعاليات هذه الاحتفالية بقاعة علي مبارك بدار الكتب والوثائق القومية، يوم الإثنين الموافق 12 أكتوبر، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً.

ويشهد برنامج الندوة مشاركة نخبة متميزة من المتحدثين، في مقدمتهم اللواء أحمد ونيس، مدير معهد المخابرات الحربية الأسبق والباحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية ومستشار مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية، والأستاذ الدكتور إيهاب صبري إسكندر، أستاذ النقد الموسيقي بالمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، إلى جانب الأستاذ الدكتور شريف زين العابدين، أستاذ بقسم البيانو والمصاحبة بكلية التربية الموسيقية بجامعة العاصمة (حلوان سابقاً)، والأستاذ محمد دياب، الكاتب الصحفي والباحث الفني، وتدير الاحتفالية وتنظمها الاستاذة رشا احمد مدير قاعة الموسيقى



كما يتضمن برنامج الاحتفالية تقديم مجموعة من الفقرات الفنية المتنوعة التي تمزج بين الغناء والشعر، للتعبير عن روح نصر أكتوبر المجيد وتجسيد مشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن وبطولات القوات المسلحة المصرية، بمشاركة الفنانة هبة رمضان، مديرة مركز إبداع قصر الأمير طاز ومدربة الغناء الشرقي الصولفيج.