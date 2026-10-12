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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محاكمة 100 متهم في خلية التجمع الخامس الإرهابية.. اليوم

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم
إسلام دياب

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم الاثنين الموافق 12 أكتوبر 2026، محاكمة 100 متهم بخلية التجمع في القضية رقم  9198 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من الأول وحتى الثانى عشر تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثالث عشر وحتى الأخير انضموا لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهم الثالث والخمسون اتهامات بتمويل جماعة إرهابية.

الدائرة الثانية إرهاب مجمع محاكم بدر محاكمة 100 متهم خلية التجمع إرهاب

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