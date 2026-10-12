سفير فرنسا بالقاهرة يشارك في حفل افتتاح العام الدراسي بالجامعة الفرنسية في مصر

شارك سفير فرنسا في مصر إيريك شوفالييه، في حفل افتتاح العام الدراسي الجديد بالجامعة الفرنسية في مصر، إلى جانب إدارة الجامعة، تأكيدا على دعم فرنسا لهذه المؤسسة التي تحتل مكانة أساسية في التعاون الجامعي الفرنسي المصري.

وذكرت سفارة فرنسا بالقاهرة - في بيان لها اليوم الاثنين - أن الجامعة الفرنسية في مصر تواصل مسيرة تطورها، إذ تضم اليوم نحو 850 طالبا في برامجها الدراسية المتميزة.

وأضافت ان العام الدراسي الجديد يشهد إطلاق برامج دراسية جديدة بالشراكة مع عدد من المؤسسات التعليمية الفرنسية العريقة، من بينها جامعة باريس1 بانتيون سوربون، وجامعة السوربون الجديدة، ومدرسة المهندسين لمدينة باريس، وهو ما يعكس حيوية هذه الجامعة وجاذبيتها.